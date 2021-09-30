Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerse avantaj artacak

Grupta ilk maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 3 puanı alarak grubunda avantaj yakalamak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerse avantaj artacak
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30 Eylül 2021 10:03
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

Ülker Stadı'ndaki mücadele 19.45'te başlayacak. Grupta ilk maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 3 puanı alarak grubunda avantaj yakalamak istiyor.

BİR BAŞKA ÖNEMİ DAHA VAR

F.Bahçe'nin Yunan ekibi ile oynayacağı bu karşılaşmanın bir başka önemi daha var.

Ülke puanında Yunanistan 0.25 puan farkla Türkiye'nin hemen ardından 19. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, kazanırsa aradaki fark açılacak. 

 

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