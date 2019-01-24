Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle hangi kanalda? F.Bahçe Olympiakos maçı saat kaçta?



Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. hafta sonunda 17 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor.



Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Yunanistan ekibi ise 5. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 73-72 kazanmıştı.



Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Olympiacos)



Sayı: 83.6 – 80.4 2 Sayı: %58.8 - %53.9 3 Sayı: %43.4 - %38.0 Serbest atış: %79.3 - %73.6 Ribaund: 30.4 – 36.4 Asist: 19.0 – 19.0 Top çalma: 6.6 – 5.7 Blok: 2.0 – 2.6 Verimlilik: 99.9 – 92.9



Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Olympiacos)



Sayı: 74.5 – 76.7 2 Sayı: %54.5 - %50.7 3 Sayı: %34.5 - %36.3 Serbest atış: %75.2 - %78.4 Ribaund: 29.1 – 31.5 Asist: 16.5 – 15.6 Top çalma: 6.3 – 6.5 Blok: 1.4 – 3.0 Verimlilik: 77.1 – 81.4



İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Olympiacos)



Sayı: Vesely 14.8, Sloukas 11.6, Guduric 9.0 / Printezis 11.9, Milutinov 11.0, Leday 10.6 Ribaund: Vesely 5.9 / Milutinov 8.3, Printezis 5.3 Asist: Sloukas 4.8, Vesely 2.7 / Spanoulis 5.3, Williams-Goss 4.6 Top çalma: Vesely 1.7, Guduric 1.1 / Papanikolaou 1.0 Verimlilik Puanı: Vesely 22.1, Sloukas 15.9, Lauvergne 10.7 / Milutinov 19.8, Printezis 13.4, Leday 12.1 Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin lideri, Yunanistan'ıntakımını ağırlayacak.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. hafta sonunda 17 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor.Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Yunanistan ekibi ise 5. sırada yer alıyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 73-72 kazanmıştı.

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