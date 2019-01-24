Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle hangi kanalda? F.Bahçe Olympiakos maçı saat kaçta?

Fenerbahçe-Olympiakos(Euroleague) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Fenerbahçe-Olympiakos maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

24 Ocak 2019 04:58
Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle hangi kanalda? F.Bahçe Olympiakos maçı saat kaçta?
Fenerbahçe-Olympiakos maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. THY Avrupa Ligi normal sezonun 20. maçında Fenerbahçe-Olympiakos karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. THY Avrupa Ligi normal sezonun 20. maçında Fenerbahçe-Olympiakos maçı naklen yayınlanacak.

24 Ocak Perşembe günü saat TSİ 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Olympiakos maçı 24 Ocak Perşembe günü TSİ 20.30'dan itibaren beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. hafta sonunda 17 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor.

Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Yunanistan ekibi ise 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 73-72 kazanmıştı.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Olympiacos)

Sayı: 83.6 – 80.4
2 Sayı: %58.8 - %53.9
3 Sayı: %43.4 - %38.0
Serbest atış: %79.3 - %73.6
Ribaund: 30.4 – 36.4
Asist: 19.0 – 19.0
Top çalma: 6.6 – 5.7
Blok: 2.0 – 2.6
Verimlilik: 99.9 – 92.9

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Olympiacos)

Sayı: 74.5 – 76.7
2 Sayı: %54.5 - %50.7
3 Sayı: %34.5 - %36.3
Serbest atış: %75.2 - %78.4
Ribaund: 29.1 – 31.5
Asist: 16.5 – 15.6
Top çalma: 6.3 – 6.5
Blok: 1.4 – 3.0
Verimlilik: 77.1 – 81.4

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Olympiacos)

Sayı: Vesely 14.8, Sloukas 11.6, Guduric 9.0 / Printezis 11.9, Milutinov 11.0, Leday 10.6
Ribaund: Vesely 5.9 / Milutinov 8.3, Printezis 5.3
Asist: Sloukas 4.8, Vesely 2.7 / Spanoulis 5.3, Williams-Goss 4.6
Top çalma: Vesely 1.7, Guduric 1.1 / Papanikolaou 1.0
Verimlilik Puanı: Vesely 22.1, Sloukas 15.9, Lauvergne 10.7 / Milutinov 19.8, Printezis 13.4, Leday 12.1

Diğer Haberler

Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle hangi kanalda? F.Bahçe Olympiakos maçı saat kaçta? Gündem

Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle hangi kanalda? F.Bahçe Olympiakos maçı saat kaçta?
Real Madrid Anadolu Efes maçı canlı izle hangi kanalda? Anadolu Efes maçı saat kaçta? Gündem

Real Madrid Anadolu Efes maçı canlı izle hangi kanalda? Anadolu Efes maçı saat kaçta?
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniye maçı saat kaçta? Gündem

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniye maçı saat kaçta?
Sıfır bir izle 5. sezon yeni bölüm! Blu TV izle, Sıfır bir yeni sezon izle tüm bölümler Gündem

Sıfır bir izle 5. sezon yeni bölüm! Blu TV izle, Sıfır bir yeni sezon izle tüm bölümler
Halka 2. bölüm izle, Halka 3. yeni bölüm fragmanı izle, TRT 1'de Halka dizisi fırtınası Gündem

Halka 2. bölüm izle, Halka 3. yeni bölüm fragmanı izle, TRT 1'de Halka dizisi fırtınası
Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle, Sen Anlata Karadeniz 38. yeni bölüm fragmanı izle Gündem

Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle, Sen Anlata Karadeniz 38. yeni bölüm fragmanı izle
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Mehmet Ali Erbil'in son durumu için açıklama var mı? Gündem

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Mehmet Ali Erbil'in son durumu için açıklama var mı?
AÖF'den sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Gündem

AÖF'den sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Blu TV nasıl izlenir? Blu TV aylık ücreti kaç para, en fazla kaç üyelik açılabilir? Gündem

Blu TV nasıl izlenir? Blu TV aylık ücreti kaç para, en fazla kaç üyelik açılabilir?
Daha fazla göster
1

Tarihi transfere Türk imzası
2

Tetteh'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

3

Chelsea, Higuain transferini açıkladı!
4

Alan ve Pato sonrası Fatih Terim çılgına döndü!

5

Abdurrahim Albayrak'tan Alan ve Pato için açıklama
6

Beşiktaş'a Georges-Kevin N'Koudou yanıtı
7

Ozan Kabak için Bayern Münih açıklaması!

8

Milan, Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı!
9

Vincent Janssen'e kulüp aranıyor!
10

Fenerbahçe, Moses transferini açıklıyor!

yukarı ok