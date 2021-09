Fenerbahçe Olympiakos izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI CANLI, TIKLAYIN

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.



Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam oynanacak Olympiakos maçında yer almayacak. [📺TRT SPOR] pic.twitter.com/UcW1WLFvoP



Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Olympiakos karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekerken, Kanada Millî Takımı'ndan davet aldı. Babası Türk, annesi ise Kanada doğumlu bir Hollandalı olan Ferdi'nin millî takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada tercihleri bulunuyor. Ferdi doğduğu yer olan Hollanda adına bütün seviyelerde millî formayı giymesine rağmen henüz A Takım tercihini yapmış değil. Son üç yıldır Fenerbahçe'de olan 21 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye sıcak baktığı bilinse de kendisine ay yıldızlı takımdan gelen bir teklif yok. Kanada'nın davet ettiği Ferdi Kadıoğlu için Hollanda da bastırıyor. Millî takım hocaları büyük emek harcadıkları Ferdi'nin Hollanda'yı seçmesini bekliyor. Buna rağmen Kadıoğlu'nun aklı ay yıldızlı formada. Türkiye'nin yeni hocası Stefan Kuntz'un Ferdi hakkında bilgi aldığı ve genç yeteneğe davete hazırlandığı öğrenildi. Ferdi'nin tercihi Türkiye gibi Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Kadıoğlu farklı bir seçim yaparsa Türkiye bir evladını daha elden kaçırmış olacak. Ferdi de yerli statüsünü kaybedeceği için sarı lacivertliler sıkıntıya düşecek. (Türkiye)İngiliz futbolunun unutulmaz golcüsü Peter Crouch, Chelsea'nin Juventus deplasmanında 1-0 mağlup olduğu maçı BT Sport'a değerlendirdi. Crouch, Alman orta saha oyuncusu Kai Havertz'i, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e benzettiğini söyledi. Crouch, Havertz'in teknik olarak harika bir oyuncu olduğunu ancak bazen sahada tembel olduğunu ifade ederek, "Havertz bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Kendisine kolay gelen şeyleri yapıyor ve teknik olarak harika görünüyor. Ancak aynı zamanda tembel, sizi hayal kırıklığına uğratabiliyor. Havertz'in Juventus karşısındaki performansı sinir bozucuydu." dedi.Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 120. maçını oynayacak. Bu kulvarda 119 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 153 gole engel olamadı.Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor. Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.Ekvadorlu yıldız, Hatayspor maçında yaptığı iki asistle galibiyeti getiren isimlerden biri olmuştu. Enner Valencia, şimdi de gözüne Olympiakos'u kestirdi. Tecrübeli oyuncu, savunma arkası koşularıyla Yunan ekibinin yavaş stoperlerine karşı üstünlük kurmayı planlıyor. Valencia ayrıca Pelkas ve Rossi ile sık sık yer değişitip savunmanın dengesini bozmaya çalışacak.Fenerbahçe'nin sezon başında Çin'den transfer ettiği Kim Min Jae şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Fenerbahçe'nin Kim'i önümüzdeki yıllarda çok büyük paralara satabileceği konuşulurken, ülkesi Güney Kore'den şoke edici bir iddia geldi. Ülkede yayın yapan bazı gazeteler ve internet sitelerine göre Kim'in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Taraftarın sevgilisi Kim, bu bedele serbest kalabilir. İddialara göre Kim ile masaya oturan Porto, genç yıldızın sözleşmesine 45 milyon Euro serbest kalma bedeli yazdırmak isteyince transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ile işi bitirdi. Geride kalan haftalarda Kanarya'nın maç başına 54.1 ile en fazla başarılı pas yapan ismi olan Kim Min-Jae, rakibin ayağında olan topu alma gibi kritik değerde de 1.7 maç başı ortalamasıyla zirveye çıktı. (Takvim)Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Brezilyalı yıldızı gündemine almış ancak transfer mutlu sonla bitmemişti Sarı-Lacivertli yöneticiler Sambacı yıldızın peşini bırakmıyor Al Ahli ile olan sözleşmesini fesh eden deneyimli orta saha için sarı-lacivertlilerin ocak ayındaki ara transfer döneminde yeniden girişimde bulunacağı iddia edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yıldız orta sahayı çok istediği belirtiliyor. Portekizli çalıştırıcının, transferin gerçekleşmesini yönetimden özel olarak talep ettiği öğrenildi. 8 numara pozisyonunda forma giyen Paulinho, Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. 33 yaşındaki futbolcunun, ülkesi Brezilya'dan da talipleri bulunuyor. Paulinho, Corinthians, Tottenham ve Barcelona gibi dev takımların formasını giydi. Brezilyalı yıldızın 2018 yılında güncel piyasa değeri 40 milyon Euro idi. Brezilyalı yıldız kariyerinde 491 maça çıktı. Bu maçlarda 132 gol atarken 55 de asiste imza attı. (Takvim)Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, ValenciaVaclik, Reabciuk, Pape Cisse, Sokratis, Karbownik, Yann M'Vila, Bouchalkis, Mady Camara, Masouras, Onyekuru, El ArabiOlympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 20. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil'in son durumu belli oldu. TRT SPOR'un haberine göre; Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam oynanacak Olympiakos maçında yer almayacak. Yıldız oyuncu Olimpiakos maçı öncesindeki son idmanda da bulunmamıştı. Fenerbahçe - Olympiakos maçı, bugün 19:45'te başlayacakFenerbahçe, Olympiakos karşısında 9 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak. Ayrıca TRT SPOR'un haberine göre; Fenerbahçe'de Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçı kadrosundan çıkarıldı.Fenerbahçe'nin büyük ümitlerle transferin son günü kadrosuna kattığı Berisha şu ana kadar beklentilerin aşağısında kaldı. 23 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerde tek eksiğinin gol atmak olduğunu söyledi. Berisha, forma rekabetinin üst seviyede olduğu bir takıma geldiğini söyleyerek, "Uyum sorunu da yaşadım ama bunu aştım. Benim için her şey güzel gidiyor. Şu anda tek eksiğim gol. Bu konudaki şanssızlığımı kırdığım zaman, benim için her şey daha farklı olacak. Bunu en kısa zamanda başaracağıma inanıyorum. Olympiakos karşısında fileleri havalandırarak hedefime ulaşmak istiyorum" dedi. Mergim Berisha, sarı lacivertlilerde 5 maçta forma giyerken 1 asist yapma başarısı gösterdi.