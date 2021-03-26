Fenerbahçe'nin sezon başında transfer edemediği için Kemal Ademi'yi aldığı Famara Diedhiou, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.



1.89'luk Senegalli golcünün sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini kulübe ileten menajerler eğer istenirse görüşmelere açık olduklarını ilettiler.



Sergen Yalçın'ın istediği uzun boylu ve önde top tutan forvet tanımına uyan Diedhiou, bu sezon Chamiponship'te 35 maçta 8 gol attı 1 asist yaptı.



