Fenerbahçe olmadı, Beşiktaş'a önerildi

Sezon başında Fenerbahçe'nin gündeme gelen Famara Diedhiou, bu kez Beşiktaş'a önerildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Fenerbahçe olmadı, Beşiktaş'a önerildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2021 10:47
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer edemediği için Kemal Ademi'yi aldığı Famara Diedhiou, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

1.89'luk Senegalli golcünün sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini kulübe ileten menajerler eğer istenirse görüşmelere açık olduklarını ilettiler.

Sergen Yalçın'ın istediği uzun boylu ve önde top tutan forvet tanımına uyan Diedhiou, bu sezon Chamiponship'te 35 maçta 8 gol attı 1 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.