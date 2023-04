Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İsmail Yüksek, İrfan, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun ile maça başladı. İlk yarıda etkisiz kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda Miha Zajci Arda Güler, Diego Rossi ve Bright Osayi-Samuel'in oyuna girmesinin ardından Karagümrük savunmasına zor anlar yaşattı. Geriden gelerek iki gol bulan Fenerbahçe, maçı kazandı ve şampiyonluk yarışında bu hafta hata yapmadı.



Süper Lig'de gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük, Hangi Kredi Ümraniyespor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, Ankaragücü'nü konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 57'ye yükseltti ve Galatasaray ile arasındaki farkı 6'ya düşürdü. VavaCars Fatih Karagümrük 34 puanda kaldı. Öte yandan, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 11 maçlık kaybetmeme serisi sona erdi ve kırmızı-siyahlılar, 2023'te ilk kez kaybetti.VavaCars Fatih Karagümrük'ün golünü 24. dakikada Magomed Ozdoev kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini 51. dakikada Miha Zajc ve 78. dakikada Attila Szalai'den geldi.Konuk ekip Fenerbahçe'de 42. dakikada sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düştü.Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus,Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Yukatel Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.Ülker Stadı'ndaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde ilk 11'de yer almayan Willian Arao ve İrfan Can Kahveci, bu maçta ilk 11'de şans buldu. Kupa maçında sahaya ilk 11'de çıkan Miha Zajc ve Diego Rossi ise yedek kulübesinde yer aldı.Jesus, kupa maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da dörtlü savunmayı tercih etti. Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunmada Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşan dizilişini bozmadı. Orta saha için İsmail Yüksek ve Arao tercihinde bulunan Portekizli teknik adam, kanatları ise Emre Mor ile İrfan Can Kahveci'ye emanet etti. Jesus, hücum hattını ise Enner Valencia ve Serdar Dursun ikilisinden oluşturdu.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Zajc, Arda Güler, Miguel Crespo, Bright Osayi-Samuel, Rossi, Joao Pedro ve Nazım Sangare, yedek soyundu.Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi ile sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş, bu müsabakada forma giyemedi.Defans oyuncusu Gustavo Henrique ise maç kadrosunda yer bulamadı.Bu arada, bini aşkın Fenerbahçe taraftarı, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen takımlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yalnız bırakmadı.Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın hemen başında bir gol iptal edildi.Fenerbahçe, maçın 4. dakikasında Atilla Szalai'nin ortasında, Willian Arao'nun kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak maçın orta hakemi Abdulkadir Bitigen, hava topu mücadelesinde faul olduğu gerekçesiyle bu golü iptal etti.Sarı-lacivertliler futbolcular, pozisyonda faul olmadığını belirttiler ama sonuç değişmedi.Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Altay Bayındır'dan büyük bir hata geldi.Karagümrüklü Ebrima Colley maçın 24. dakikasında ceza sahasından şutunu çekti ama Altay Bayındır topu sektirdi. Geriden gelen Magomed Ozdoev topu ağlara gönderdi ve Karagümrük 1-0 öne geçti.Altay Bayındır golün ardından ofsayt itirazlarında bulundu. Kontrollerin ardından gol geçerli sayıldı. Karagümrük bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Bu arada Altay Bayındır hatası nedeniyle sosyal medyada ciddi şekilde eleştirildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk yarıdaki etkisiz oyunun ardından ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladı. Willian Arao ve Serdar Dursun'u oyundan alan Jorge Jesus, Miha Zajc ile Joao Pedro'yu sahaya sürdü.Oyuna ikinci yarı giren Miha Zajc, 51. dakikada Fenerbahçe adına beraberlik golünü atmayı başardı. Enner Valencia'nın soldan ortasında savunma topu karşıladı. Ceza sahası dışına açılan topta Miha Zajc, çok şık bir şut çıkararak skora denge getirdi.Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin ikinci golü bulabilmesi adına hamlelerine devam etti. Portekizli teknik adam, 57. dakikada İrfan Can Kahveci ile Emre Mor'u kenara aldı. Arda Güler ile Diego Rossi'yi sahaya sürdü. Jesus, 67. dakikada Ezgjan Alioski yerine, Bright Osayi-Samuel'e görev verdi.İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe'nin Karagümrük'e konuk olduğu maçın 63. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından yapılan penaltı itirazları sonuçsuz kaldı.Kale sahası solundan içeri girmek isteyen Enner Valencia, topu Dresevic'in yanından geçirmek isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarıyla incelemeyi bekledi. VAR hakemi Emre Malok'un incelemesininden sonra ise devam kararı verildi.Kararın ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı ancak karar değişmedi.Fatih Karagümrük kalesinde etkili pozisyonlar bulmaya başlayan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı maçta öne geçti.Karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna sonradan giren Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Attila Szalai'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Fenerbahçe deplasmanda skoru 2-1'e getirdi.Mücadelenin kalan bölümünde Fenerbahçe top kontrolünü rakibine bırakmadı. Fatih Karagümrük zaman zaman atak yapmaya çalıştı ama bu düşüncesinde başarılı olamadı. Çalan son düdüğün ardından Fenerbahçe galibiyete ulaştı ve haftayı 'Bay' geçen Galatasaray ile farkı 6 puana düşürdü.4. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Szalai'nin kale sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Arao, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Arao'nun kafa vuruşu sırasında düdüğünü çalarak ceza alanındaki hava topu mücadelesinde Samet Akaydın'ın Rayyan Baniya'ya faul yaptığını işaret etti.24. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmada öne geçen taraf oldu. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Colley, üç rakibinin arasından meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Altay Bayındır'dan seken top, altıpas üzerinde boşta kaldı. Altay'dan önce topa hamle yapan Ozdoev, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.45+3. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha etkili geldi. Ozdoev'in uzun mesafeli pası sonrası sağ kanattan hareketlenen Colley, meşin yuvarlağı kontrol edip ceza sahası sağ çaprazına geldi. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Altay topu kontrol etti.