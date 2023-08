Fenerbahçe olaylı maçta rahat turladı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turu rövanşında Fenerbahçe , deplasmanda Slovenya ekibi Maribor'a konuk oldu.Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada İrfan Can Kahveci, 79. dakikada Szymanski ve 80. dakikada Tadic kaydetti. Öte yandan 32. dakikada Maribor'un penaltısını İrfan Can Eğribayat kurtardı.Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.Maç başından itibaren Sloven tribünlerin ırkçı tezahüratlarının da gerilimi artırdığı öğrenildi. Sloven taraftarların sürekli 'Türkler'e ölüm', 'Türkler'i öldürün' tezahüratları yaptığı ortaya çıktı.UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.Mücadele 30 dakikalık duraklamanın ardından tekrar başladı.Fenerbahçe, 3-1'lik skor üstünlüğüyle çıktığı Maribor deplasmanına şu 11'le çıktı:İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Luan Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, BatshuayiFenerbahçe zayıf rakibi karşısında maça üstün başladı. Sarı lacivertliler aradığı golü son haftaların formda ismi İrfan Can Kahveci ile buldu.17. dakikada Tadic'in pasında Batshuayi, yay üzerinde arka direğe çok iyi ortaladı. O bölgede kendini unutturan İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdiSarı lacivertli takım üstün götürdüğü maçta kalesinde penaltı anı yaşadı.32. dakikada Xhuliano Skuka soldan ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem maalesef beyaz noktayı gösterdi. Jakupovic'in kullandığı penaltı vuruşunu İrfan Can Eğribayat kurtardı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Maribor'a konuk olduğu mücadele, 66. dakikada tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu.Ljudski Vrt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında taraftarların neden olduğu olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu.Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.Verilan aranın ardından maç oldukça temposuz başladı. Fenerbahçe Szymanski'nin harika golüyle adeta yeniden canlandı ve farkı ikiye çıkardı.78. dakikada Sebastian Szymanski ceza sahası dışında sol ayağıyla sert vuruş yaptı ve direğe çarpan top ağlarla buluştu.İkinci golün hemen ardından hızlı çıkan Fenerbahçe Tadic'le üçüncü golü buldu.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı ve play-off'a yükseldi.11. dakikada maçtaki ilk tehlike, Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Bir duran topta kaleyi yoklayan Jakupovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.13. dakikada Maribor ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin şutu etkili olmadı.31. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahasında Luan Peres'in Skuka'ya müdahalesinin ardından maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 32'nci dakikada penaltıyı kullanan Jakupovic'in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.54. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Tadic, ceza alanına ortasını yaptı. Kale önünde yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.60. dakikada Milec'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi. Ilicic'in kullandığı köşe atışının ardından ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Jakupovic'in şutunda, top yandan auta çıktı.66. dakikada tribünlerde çıkan olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı. Mücadele, 33 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden başladı.69. dakikada Lausic'in şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.77. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli ekibin sağ taraftan gelişen atağında, Maribor ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.79. dakikada sarı-lacivertli ekip, üçüncü golünü buldu. Ceza sahasında topla buluşan Tadic, Fenerbahçe'nin üçüncü golünü attı: 0-3.90+4. dakikada topla ceza sahasına yaklaşan King'in şutunda, kaleci Jug gole izin vermedi.Ljudski VrtFabio Verissimo, Pedro Martins, Pedro Almeida (Portekiz)Jug, Watson, Uskokovic, Milec, Urata (Dk. 70 Strajnar), Pihler (Dk. 46 Lausic), Lorber (Dk. 70 Bozic), Skuka (Dk. 58 Ilicic), Repas (Dk. 82 Antolin), Brnic, Jakupovicİrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 67 Mert Müldür), Samet Akaydın (Dk. 46 Djiku), Luan Peres, Oosterwolde, Zajc (Dk. 82 Bartuğ Elmaz), İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 King), Tadic, Batshuayi (Dk. 67 Umut Nayir)Dk. 17 İrfan Can Kahveci, Dk. 77 Szymanski, Dk. 79 Tadic (Fenerbahçe)Dk. 26 Skuka, Dk. 48 Milec, Dk 56 Uskokovic (Maribor), Dk. 34 Samet Akaydın (Fenerbahçe)