Fenerbahçe olaylı maçta rahat turladı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya ekibi Maribor'a konuk oldu.
Ljudski Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı ve toplamda 6-1'lik skora ulaşarak adını play-off turuna yazdırdı.
Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada İrfan Can Kahveci, 79. dakikada Szymanski ve 80. dakikada Tadic kaydetti. Öte yandan 32. dakikada Maribor'un penaltısını İrfan Can Eğribayat kurtardı.
Sarı lacivertli takımın play-off turundaki rakibi ise Riga'yı eleyen Hollanda ekibi Twende oldu.
OLAYLAR ÇIKTI, MAÇ 30 DAKİKA DURDU
Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.
İŞTE OLAYLARIN SEBEBİ
Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.
SKANDAL: "TÜRKLER'İ ÖLDÜRÜN" TEZAHÜRATLARI
Maç başından itibaren Sloven tribünlerin ırkçı tezahüratlarının da gerilimi artırdığı öğrenildi. Sloven taraftarların sürekli 'Türkler'e ölüm', 'Türkler'i öldürün' tezahüratları yaptığı ortaya çıktı.
UEFA, F.BAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI
UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.
Mücadele 30 dakikalık duraklamanın ardından tekrar başladı.
İSMAİL KARTAL'IN 11'İ
Fenerbahçe, 3-1'lik skor üstünlüğüyle çıktığı Maribor deplasmanına şu 11'le çıktı:
İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Luan Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi
PERDEYİ İRFAN CAN AÇTI
Fenerbahçe zayıf rakibi karşısında maça üstün başladı. Sarı lacivertliler aradığı golü son haftaların formda ismi İrfan Can Kahveci ile buldu.
17. dakikada Tadic'in pasında Batshuayi, yay üzerinde arka direğe çok iyi ortaladı. O bölgede kendini unutturan İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi
İRFAN CAN EĞRİBAYAT PENALTI KURTARDI
Sarı lacivertli takım üstün götürdüğü maçta kalesinde penaltı anı yaşadı.
32. dakikada Xhuliano Skuka soldan ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem maalesef beyaz noktayı gösterdi. Jakupovic'in kullandığı penaltı vuruşunu İrfan Can Eğribayat kurtardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
MAÇ 30 DAKİKA DURDU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Maribor'a konuk olduğu mücadele, 66. dakikada tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu.
Ljudski Vrt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında taraftarların neden olduğu olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu.
Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.
SZYMANSKI'DEN HARİKA GOL
Verilan aranın ardından maç oldukça temposuz başladı. Fenerbahçe Szymanski'nin harika golüyle adeta yeniden canlandı ve farkı ikiye çıkardı.
78. dakikada Sebastian Szymanski ceza sahası dışında sol ayağıyla sert vuruş yaptı ve direğe çarpan top ağlarla buluştu.
TADIC NOKTAYI KOYDU
İkinci golün hemen ardından hızlı çıkan Fenerbahçe Tadic'le üçüncü golü buldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı ve play-off'a yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada maçtaki ilk tehlike, Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Bir duran topta kaleyi yoklayan Jakupovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
13. dakikada Maribor ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin şutu etkili olmadı.
17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Batshuayi'nin Maribor ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı ortada uzak direkte topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
31. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahasında Luan Peres'in Skuka'ya müdahalesinin ardından maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 32'nci dakikada penaltıyı kullanan Jakupovic'in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Tadic, ceza alanına ortasını yaptı. Kale önünde yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.
60. dakikada Milec'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi. Ilicic'in kullandığı köşe atışının ardından ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Jakupovic'in şutunda, top yandan auta çıktı.
66. dakikada tribünlerde çıkan olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı. Mücadele, 33 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden başladı.
69. dakikada Lausic'in şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
77. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli ekibin sağ taraftan gelişen atağında, Maribor ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
79. dakikada sarı-lacivertli ekip, üçüncü golünü buldu. Ceza sahasında topla buluşan Tadic, Fenerbahçe'nin üçüncü golünü attı: 0-3.
90+4. dakikada topla ceza sahasına yaklaşan King'in şutunda, kaleci Jug gole izin vermedi.
Stat: Ljudski Vrt
Hakemler: Fabio Verissimo, Pedro Martins, Pedro Almeida (Portekiz)
Maribor: Jug, Watson, Uskokovic, Milec, Urata (Dk. 70 Strajnar), Pihler (Dk. 46 Lausic), Lorber (Dk. 70 Bozic), Skuka (Dk. 58 Ilicic), Repas (Dk. 82 Antolin), Brnic, Jakupovic
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 67 Mert Müldür), Samet Akaydın (Dk. 46 Djiku), Luan Peres, Oosterwolde, Zajc (Dk. 82 Bartuğ Elmaz), İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 King), Tadic, Batshuayi (Dk. 67 Umut Nayir)
Goller: Dk. 17 İrfan Can Kahveci, Dk. 77 Szymanski, Dk. 79 Tadic (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 26 Skuka, Dk. 48 Milec, Dk 56 Uskokovic (Maribor), Dk. 34 Samet Akaydın (Fenerbahçe)
Ljudski Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı ve toplamda 6-1'lik skora ulaşarak adını play-off turuna yazdırdı.
Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada İrfan Can Kahveci, 79. dakikada Szymanski ve 80. dakikada Tadic kaydetti. Öte yandan 32. dakikada Maribor'un penaltısını İrfan Can Eğribayat kurtardı.
Sarı lacivertli takımın play-off turundaki rakibi ise Riga'yı eleyen Hollanda ekibi Twende oldu.
OLAYLAR ÇIKTI, MAÇ 30 DAKİKA DURDU
Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.
İŞTE OLAYLARIN SEBEBİ
Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.
SKANDAL: "TÜRKLER'İ ÖLDÜRÜN" TEZAHÜRATLARI
Maç başından itibaren Sloven tribünlerin ırkçı tezahüratlarının da gerilimi artırdığı öğrenildi. Sloven taraftarların sürekli 'Türkler'e ölüm', 'Türkler'i öldürün' tezahüratları yaptığı ortaya çıktı.
UEFA, F.BAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI
UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.
Mücadele 30 dakikalık duraklamanın ardından tekrar başladı.
İSMAİL KARTAL'IN 11'İ
Fenerbahçe, 3-1'lik skor üstünlüğüyle çıktığı Maribor deplasmanına şu 11'le çıktı:
İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Luan Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi
PERDEYİ İRFAN CAN AÇTI
Fenerbahçe zayıf rakibi karşısında maça üstün başladı. Sarı lacivertliler aradığı golü son haftaların formda ismi İrfan Can Kahveci ile buldu.
17. dakikada Tadic'in pasında Batshuayi, yay üzerinde arka direğe çok iyi ortaladı. O bölgede kendini unutturan İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi
İRFAN CAN EĞRİBAYAT PENALTI KURTARDI
Sarı lacivertli takım üstün götürdüğü maçta kalesinde penaltı anı yaşadı.
32. dakikada Xhuliano Skuka soldan ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem maalesef beyaz noktayı gösterdi. Jakupovic'in kullandığı penaltı vuruşunu İrfan Can Eğribayat kurtardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
MAÇ 30 DAKİKA DURDU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Maribor'a konuk olduğu mücadele, 66. dakikada tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu.
Ljudski Vrt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında taraftarların neden olduğu olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu.
Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.
SZYMANSKI'DEN HARİKA GOL
Verilan aranın ardından maç oldukça temposuz başladı. Fenerbahçe Szymanski'nin harika golüyle adeta yeniden canlandı ve farkı ikiye çıkardı.
78. dakikada Sebastian Szymanski ceza sahası dışında sol ayağıyla sert vuruş yaptı ve direğe çarpan top ağlarla buluştu.
TADIC NOKTAYI KOYDU
İkinci golün hemen ardından hızlı çıkan Fenerbahçe Tadic'le üçüncü golü buldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı ve play-off'a yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada maçtaki ilk tehlike, Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Bir duran topta kaleyi yoklayan Jakupovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
13. dakikada Maribor ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin şutu etkili olmadı.
17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Batshuayi'nin Maribor ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı ortada uzak direkte topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
31. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahasında Luan Peres'in Skuka'ya müdahalesinin ardından maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 32'nci dakikada penaltıyı kullanan Jakupovic'in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Tadic, ceza alanına ortasını yaptı. Kale önünde yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.
60. dakikada Milec'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi. Ilicic'in kullandığı köşe atışının ardından ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Jakupovic'in şutunda, top yandan auta çıktı.
66. dakikada tribünlerde çıkan olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı. Mücadele, 33 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden başladı.
69. dakikada Lausic'in şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
77. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli ekibin sağ taraftan gelişen atağında, Maribor ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
79. dakikada sarı-lacivertli ekip, üçüncü golünü buldu. Ceza sahasında topla buluşan Tadic, Fenerbahçe'nin üçüncü golünü attı: 0-3.
90+4. dakikada topla ceza sahasına yaklaşan King'in şutunda, kaleci Jug gole izin vermedi.
Stat: Ljudski Vrt
Hakemler: Fabio Verissimo, Pedro Martins, Pedro Almeida (Portekiz)
Maribor: Jug, Watson, Uskokovic, Milec, Urata (Dk. 70 Strajnar), Pihler (Dk. 46 Lausic), Lorber (Dk. 70 Bozic), Skuka (Dk. 58 Ilicic), Repas (Dk. 82 Antolin), Brnic, Jakupovic
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 67 Mert Müldür), Samet Akaydın (Dk. 46 Djiku), Luan Peres, Oosterwolde, Zajc (Dk. 82 Bartuğ Elmaz), İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 King), Tadic, Batshuayi (Dk. 67 Umut Nayir)
Goller: Dk. 17 İrfan Can Kahveci, Dk. 77 Szymanski, Dk. 79 Tadic (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 26 Skuka, Dk. 48 Milec, Dk 56 Uskokovic (Maribor), Dk. 34 Samet Akaydın (Fenerbahçe)