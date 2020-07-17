Beşiktaş ile pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe tek yürek... Futbolcularla bir konuşma yapan teknik direktör Tahir Karapınar ve kaptan Emre Belözoğlu, tek düşüncelerinin 3 puan olduğunu söyledi.



Kalan 2 maçı da kazanıp, rakiplerinin puan kaybını bekleyeceklerini söyleyen Tahir Karapınar, "Son saniyeye kadar Avrupa şansımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.



Derbilerin takımı olduklarını söyleyen Emre Belözoğlu ise şunları söyledi: "Bu sezon üzdüğümüz taraftarlarımızın yüzünü en azından Avrupa kupalarına katılma başarısı göstererek güldürelim. İki maçtan 6 puan çıkaracağımıza inanıyorum. Rakiplerimiz de puan kaybedecektir. Sezonun son iki maçını bize yakışacak şekilde tamamlayalım. Pazar günü de derbilerdeki üstünlüğümüzü Beşiktaş karşısında sürdürelim."



