"Fenerbahçe olarak Avrupa iddiamızı sürdüreceğiz"

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe kalan 2 maçta 6 puan hedefliyor Tahir Karapınar, "Son saniyeye kadar Avrupa şansımızı sürdüreceğiz" diyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
'Fenerbahçe olarak Avrupa iddiamızı sürdüreceğiz'
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17 Temmuz 2020 09:40
Beşiktaş ile pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe tek yürek... Futbolcularla bir konuşma yapan teknik direktör Tahir Karapınar ve kaptan Emre Belözoğlu, tek düşüncelerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Kalan 2 maçı da kazanıp, rakiplerinin puan kaybını bekleyeceklerini söyleyen Tahir Karapınar, "Son saniyeye kadar Avrupa şansımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Derbilerin takımı olduklarını söyleyen Emre Belözoğlu ise şunları söyledi: "Bu sezon üzdüğümüz taraftarlarımızın yüzünü en azından Avrupa kupalarına katılma başarısı göstererek güldürelim. İki maçtan 6 puan çıkaracağımıza inanıyorum. Rakiplerimiz de puan kaybedecektir. Sezonun son iki maçını bize yakışacak şekilde tamamlayalım. Pazar günü de derbilerdeki üstünlüğümüzü Beşiktaş karşısında sürdürelim."



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