Fenerbahçe'de ara transferde takviye konusu ocak ayında netleşecek. Luan Peres'in performansı ve Pedro'nun tedavi süreci belirleyici olacak. Ancak yönetim, stoper ve forvet mevkisi için araştırmaları sürdürüyor.
GÜNDEME GELEN SON İSİM BEN BRERETON DIAZ
Gündeme gelen son ismin Ben Brereton Diaz olduğu iddia edildi.
SON İKİ YILDA 31 GOL
Blackburn Rovers'ta forma giyen Şilili santrfor, Championship'te 9'u bu sezon olmak üzere son iki yılda 31 gol atarak dikkatleri çekti.
TALİPLERİ FAZLA
Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diaz'ın talipleri fazla. İngiliz basını; Everton, West Ham ve Leeds'in de 23 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığını yazdı...
GÜNDEME GELEN SON İSİM BEN BRERETON DIAZ
Gündeme gelen son ismin Ben Brereton Diaz olduğu iddia edildi.
SON İKİ YILDA 31 GOL
Blackburn Rovers'ta forma giyen Şilili santrfor, Championship'te 9'u bu sezon olmak üzere son iki yılda 31 gol atarak dikkatleri çekti.
TALİPLERİ FAZLA
Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diaz'ın talipleri fazla. İngiliz basını; Everton, West Ham ve Leeds'in de 23 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığını yazdı...