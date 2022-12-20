Fenerbahçe'nin zor avı: Ben Brereton Diaz

İngiliz ekibi Blackburn'ün 23 yaşındaki forveti Brereton Diaz, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Şilili futbolcu, Championship'te son iki sezonda 31 gol attı. Sarı-lacivertlilerin bu transferde 3 ciddi rakibi bulunuyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin zor avı: Ben Brereton Diaz
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20 Aralık 2022 10:38
Fenerbahçe'de ara transferde takviye konusu ocak ayında netleşecek. Luan Peres'in performansı ve Pedro'nun tedavi süreci belirleyici olacak. Ancak yönetim, stoper ve forvet mevkisi için araştırmaları sürdürüyor.

GÜNDEME GELEN SON İSİM BEN BRERETON DIAZ

Gündeme gelen son ismin Ben Brereton Diaz olduğu iddia edildi.

SON İKİ YILDA 31 GOL

Blackburn Rovers'ta forma giyen Şilili santrfor, Championship'te 9'u bu sezon olmak üzere son iki yılda 31 gol atarak dikkatleri çekti.

TALİPLERİ FAZLA

Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diaz'ın talipleri fazla. İngiliz basını; Everton, West Ham ve Leeds'in de 23 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığını yazdı... 

 

 

 

 

 

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