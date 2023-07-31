Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa kadrosuna henüz dahil edilmeye Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Alexander Djiku ile Emre Mor kadroda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Zimbru kafilesi;
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa kadrosuna henüz dahil edilmeye Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Alexander Djiku ile Emre Mor kadroda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Zimbru kafilesi;