Fenerbahçe'nin Ümraniyespor deplasmanındaki zorlu galibiyetinde Michy Batshuayi imzası vardı.Belçikalı yıldız santrfor, birçok gol pozisyonundan yararlanamadıkları kritik maçta, 73'te sahne alıp takımını öne geçirdi.Batsman; Attila Szalai'nin uzun pasında savunma arkasına sarktı. Kaleci Orkun'dan da sıyrılıp topu ağlara göndermekte zorlanmadı. 29 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon Süper Lig'de 13. maçında 9. golünü attı.Bu sezon toplamda ise boy gösterdiği 21 karşılaşmada 14. kez ağları havalandırmayı başardı. Batshuayi, ligde en son 17. haftada Antalyaspor deplasmanında 2-1 kazanılan mücadelede 2 golle galibiyeti getiren isim oldu.