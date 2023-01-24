Fenerbahçe'nin zaferinde Batshuayi imzası

Ümraniyespor deplasmanında 73'te sahne alana Michy Batshuayi, bu sezon ligde 9. kez ağları sarstı. 17. haftada 2 golle coştuğu Antalyaspor deplasmanından sonra golle geri döndü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin zaferinde Batshuayi imzası
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24 Ocak 2023 11:52
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Ümraniyespor deplasmanındaki zorlu galibiyetinde Michy Batshuayi imzası vardı.

Belçikalı yıldız santrfor, birçok gol pozisyonundan yararlanamadıkları kritik maçta, 73'te sahne alıp takımını öne geçirdi.

LİGDE 9. GOL

Batsman; Attila Szalai'nin uzun pasında savunma arkasına sarktı. Kaleci Orkun'dan da sıyrılıp topu ağlara göndermekte zorlanmadı. 29 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon Süper Lig'de 13. maçında 9. golünü attı.

Bu sezon toplamda ise boy gösterdiği 21 karşılaşmada 14. kez ağları havalandırmayı başardı. Batshuayi, ligde en son 17. haftada Antalyaspor deplasmanında 2-1 kazanılan mücadelede 2 golle galibiyeti getiren isim oldu. 

 

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