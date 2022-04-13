Fenerbahçe'nin yükselen formunda Altay Bayındır etkisi

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, sezonun ilk yarısında yaşadığı uzun süreli sakatlıktan döndükten sonra takımın başarısında büyük rol oynadı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin yükselen formunda Altay Bayındır etkisi
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13 Nisan 2022 10:11
Kanarya'da bu sezon Altay Bayındır'ın sakatlığı takımın performansını ciddi anlamda düşürdü.

23 yaşındaki kaleci yokken sarı-lacivertliler önemli puan kayıpları yaşadılar. Altay kaleyi devraldıktan sonra çıkılan 8 maçta ise Fenerbahçe 7 galibiyet aldı, 1 defa da berabere kaldı.

Maç başı 3.5 kurtarış yüzdesi ile oynayan Altay Bayındır, 3 mücadelede kalesini gole kapattı.

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