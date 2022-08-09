Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı

Son dönemde YouTube hesabını aktif kullanması ile dikkat çeken Fenerbahçe'nin hesabı çalındı. Sarı-lacivertliler, kısa bir süre sonra hesabı geri aldı ve adını orijinal haline çevirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı
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09 Ağustos 2022 21:14
Ali Koç döneminde YouTube kanalını aktif kullanması ile dikkat çeken Fenerbahçe'nin, hesabı çalındı.

Hesabın çalınmasının ardından kulübün adı değiştirildi ve daha önce yapılan paylaşımlar silindi ve gizliye alındı.

Fenerbahçe, kısa bir süre sonra hesabı geriye aldı ve eski haline çevirdi.

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