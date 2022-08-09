Fenerbahçe'nin YouTube hesabı çalındı

Ali Koç döneminde YouTube kanalını aktif kullanması ile dikkat çeken Fenerbahçe'nin, hesabı çalındı.



Hesabın çalınmasının ardından kulübün adı değiştirildi ve daha önce yapılan paylaşımlar silindi ve gizliye alındı.



Fenerbahçe, kısa bir süre sonra hesabı geriye aldı ve eski haline çevirdi.





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