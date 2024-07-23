Fenerbahçe'nin yolcu listesindeki sayısı artıyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yapılan transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de öte yandan gelecek sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Takımda kalacak ve gidecek oyuncular ile ilgili ön değerlendirme yapan sarı-lacivertlilerin listesindeki isimler artıyor...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin yolcu listesindeki sayısı artıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2024 10:59
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli ekipte gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen isimler ile yollar kısa süre sonra ayrılacak...

YOLCU LİSTESİNDE SAYI ARTIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda bugün İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu. Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi. Bu futbolcularla yolların en kısa süre içinde ayrılması bekleniyor. Mourinho'nun, listeye yeni isimler de ekleyebileceği kaydedildi.

CENGİZ ÜNDER BAVULLARINI TOPLUYOR

Fenerbahçe teknik patronu Jose Mourinho'nun, UEFA Listesine almadığı Cengiz Ünder, İtalya'ya dönüş için bavullarını toplamaya başladı. Deneyimli futbolcu, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli'yle görüşmelerde bulunuyor. Deneyimli futbolcuyu 15 milyon Euro'ya kadrosuna katan Fenerbahçe'nin benzer bir rakam karşılığında Cengiz'in gidişine onay vermeye hazırlandığı ifade edildi. Cengiz'in de Çizme'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery