Fenerbahçe'nin yolcu listesindeki sayısı artıyor!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertli ekipte gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen isimler ile yollar kısa süre sonra ayrılacak...
YOLCU LİSTESİNDE SAYI ARTIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda bugün İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu. Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi. Bu futbolcularla yolların en kısa süre içinde ayrılması bekleniyor. Mourinho'nun, listeye yeni isimler de ekleyebileceği kaydedildi.
CENGİZ ÜNDER BAVULLARINI TOPLUYOR
Fenerbahçe teknik patronu Jose Mourinho'nun, UEFA Listesine almadığı Cengiz Ünder, İtalya'ya dönüş için bavullarını toplamaya başladı. Deneyimli futbolcu, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli'yle görüşmelerde bulunuyor. Deneyimli futbolcuyu 15 milyon Euro'ya kadrosuna katan Fenerbahçe'nin benzer bir rakam karşılığında Cengiz'in gidişine onay vermeye hazırlandığı ifade edildi. Cengiz'in de Çizme'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli ekipte gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen isimler ile yollar kısa süre sonra ayrılacak...
YOLCU LİSTESİNDE SAYI ARTIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda bugün İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu. Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi. Bu futbolcularla yolların en kısa süre içinde ayrılması bekleniyor. Mourinho'nun, listeye yeni isimler de ekleyebileceği kaydedildi.
CENGİZ ÜNDER BAVULLARINI TOPLUYOR
Fenerbahçe teknik patronu Jose Mourinho'nun, UEFA Listesine almadığı Cengiz Ünder, İtalya'ya dönüş için bavullarını toplamaya başladı. Deneyimli futbolcu, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli'yle görüşmelerde bulunuyor. Deneyimli futbolcuyu 15 milyon Euro'ya kadrosuna katan Fenerbahçe'nin benzer bir rakam karşılığında Cengiz'in gidişine onay vermeye hazırlandığı ifade edildi. Cengiz'in de Çizme'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.