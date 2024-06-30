Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip!

A Milli Takımımız ile EURO 2024'te olan Fenerbahçe'nin yıldız isimleriveAvrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor.Ferdi'yi Arsenal ve Chelsea gibi Premier Lig ekipleri yakından izliyor. Atletico Madrid ve Dortmund da milli futbolcuyu isteyen kulüpler arasında duruyor.İsmail Yüksek için de Olympique Lyon kulübü takibini sürdürüyor.Son olarak Çekya karşısında attığı harika golle dikkat çeken Mert Müldür, Hollanda temsilcisi Ajax'ın takibine girdi.