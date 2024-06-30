Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: EURO 2024'te A Milli Takımımız ile mücadele veren Fenerbahçe'nin üç yıldızı, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından izleniyor.

Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip!
A Milli Takımımız ile EURO 2024'te olan Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Mert Müldür, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor.

FERDİ KADIOĞLU

Ferdi'yi Arsenal ve Chelsea gibi Premier Lig ekipleri yakından izliyor. Atletico Madrid ve Dortmund da milli futbolcuyu isteyen kulüpler arasında duruyor.

İSMAİL YÜKSEK
İsmail Yüksek için de Olympique Lyon kulübü takibini sürdürüyor.

MERT MÜLDÜR

Son olarak Çekya karşısında attığı harika golle dikkat çeken Mert Müldür, Hollanda temsilcisi Ajax'ın takibine girdi.  


 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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