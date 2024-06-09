Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz hapsi!

Avrupa ve Arap Yarımadası'ndan birçok takım, Fenerbahçe'nin yıldızlarını EURO 2024'te göz hapsine alacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz hapsi!
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09 Haziran 2024 13:56
Avrupa ve Körfez ekipleri, Almanya'daki turnuvada Fenerbahçe'nin yıldızlarını göz hapsine alacak.

14 Haziran'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te Fenerbahçe'den Livakovic, Szymanski Tadic, Zajc ve İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci mücadele edecek.

Avrupa ve Körfez ekiplerinin radarında bulunan bu oyuncuların turnuva boyunca takip edileceği ve etkili performans göstermeleri halinde şampiyona sonrası Sarı-Lacivertli kulübe tekliflerin gelebileceği belirtildi.



 
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