Fenerbahçe'nin yıldızları, İsmail Kartal'a söz verdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal, gözbebeği olan Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yle dün kısa bir toplantı yaptı ve "Sizden aynı performansı Trnava maçında da bekliyorum" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin yıldızları, İsmail Kartal'a söz verdi!
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13 Aralık 2023 13:12
Ligde liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına odaklandı...

H Grubu'ndaki ilk üç maçını kazandıktan sonra Ludogorets ve Nordsjaelland'a mağlup olarak gruptan çıkma şansını son karşılaşmaya bırakan sarı-lacivertlilerde tek hedef kazanmak. Daha önce Avrupa maçlarında büyük rotasyon yapan teknik direktör İsmail Kartal, bu karşılaşmada böyle bir risk almayacak ve as oyuncularından kurulu bir 11'le sahaya çıkacak. Özellikle ise ileri 4'lü Kartal tarafından bozulmayacak.

SÖZ VERDİLER

Bu sezon sarı-lacivertlilerin tüm kulvarlarda attığı gollerin 33'üne imza atan Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, Spartak Trnava karşısında da teknik direktör İsmail Kartal'ın en büyük kozu olacak. Tecrübeli çalıştırıcının dünkü idmanda bu dört isimle bir görüşme yaptığı ve "Sizden hem Sivas maçında hem de Beşiktaş derbisinde gösterdiğiniz performansı Spartak Trnava karşısında da bekliyorum" dediği, dört oyuncunun da hocalarına söz verdiği belirtildi. 

 

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