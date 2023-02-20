Fenerbahçe'nin yerlilerinden Jesus'a mesaj

Karagümrük ile oynanan ve 4-2 kazanılan hazırlık maçı, ligde son dönemde forma bulamayan oyuncuların kendilerini göstermeleri açısından fırsat oldu. Özellikle bazı yerli isimler, bu şansı iyi kullandı.



Serdar Aziz, İsmail Yüksek ve Emre Mor; etkili futbollarıyla Jorge Jesus'a, "Rekabette biz de varız" mesajı gönderdi.



Sakatların da takıma katılmasıyla birlikte Sarı-Lacivertliler'de sezonun kalan bölümünde forma savaşının iyice kızışması bekleniyor.



