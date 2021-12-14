Fenerbahçe'nin yenilgisi Portekiz'de yankı uyandırdı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadelede eşitliği iki kez yakalasa da rakibine 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.Lider Trabzonspor'un puan kaybı yaşadığı haftada rakibiyle arasındaki farkı 9'a düşürme şansı olan sarı-lacivertliler bu fırsatı değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin bu yenilgisi, Vitor Pereira'nın ülkesi Portekiz'de de yankı uyandırdı...Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola maç sonrası, "Vitor Pereira'lı Fenerbahçe, ligde yeni bir mağlubiyete daha maruz kaldı" ifadelerini kullandı.Ülkenin bir diğer popüler spor sitesi Record ise sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'la puan farkını eritemediğine atıfta bulunarak, "Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin yenilmesi sonrası ikinciliği kaçırdı" başlığını attı. Haberde "Fenerbahçe kazansaydı Konyaspor'la puanını eşitleyecekti" bilgisi de paylaşıldı.Portekiz'in ünlü spor sitelerinden olan Mais Futebol da maça ilişkin, "Vitor Pereira yine kayıp düştü" başlığını attı.