Fenerbahçe'nin yenileri, ezeli rakipleri geride bıraktı

Yeni sezon öncesi iddialı transferler yapan, sezon başı itibarıyla bu transferlerden aldığı katkı ile ezeli rakiplerini geride bıraktı.takımı, 12 transferin altısından skor katkısı aldı.vegol, asist yükünü sırtladı.yenileriyaptı.yeni transferlerinin altısı süre aldı; bu futbolcularimza attı.Ziyech, Ndombele ve Sanchez gibi isimler henüz forma giymedi. Ancak oynayan isimlerin katkısı da beklenenin altında kaldı:Fethi Pekin, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun seviyesini değerlendirdi. Sarı-lacivertli yönetici, "dedi.