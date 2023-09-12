Fenerbahçe'nin yenileri, ezeli rakipleri geride bıraktı

Yeni sezon öncesi iddialı transferler yapan Fenerbahçe, sezon başı itibarıyla bu transferlerden aldığı katkı ile ezeli rakiplerini geride bıraktı.
İsmail Kartal'ın takımı, 12 transferin altısından skor katkısı aldı. Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski gol, asist yükünü sırtladı.
RAKİPLERE BÜYÜK FARK
Fenerbahçe'nin yenileri 15 gol attı, 12 de asist yaptı. Beşiktaş'ın yeni transferlerinin altısı süre aldı; bu futbolcular 3 gol, 2 asiste imza attı. Galatasaray'da Ziyech, Ndombele ve Sanchez gibi isimler henüz forma giymedi. Ancak oynayan isimlerin katkısı da beklenenin altında kaldı: 3 gol, 1 asist.
FETHİ PEKİN: "EN İYİ KADROLARDAN BİRİ"
Fethi Pekin, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun seviyesini değerlendirdi. Sarı-lacivertli yönetici, "Yönetim kurulu olarak görevde 6. yılımız. Fenerbahçe tarihinde en iyi kadrolardan birini kurduğumuzu düşünüyorum. İsmail Kartal hocamızla birlikte bu sezon şampiyonluğumuza inanıyorum" dedi.
İsmail Kartal'ın takımı, 12 transferin altısından skor katkısı aldı. Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski gol, asist yükünü sırtladı.
RAKİPLERE BÜYÜK FARK
Fenerbahçe'nin yenileri 15 gol attı, 12 de asist yaptı. Beşiktaş'ın yeni transferlerinin altısı süre aldı; bu futbolcular 3 gol, 2 asiste imza attı. Galatasaray'da Ziyech, Ndombele ve Sanchez gibi isimler henüz forma giymedi. Ancak oynayan isimlerin katkısı da beklenenin altında kaldı: 3 gol, 1 asist.
FETHİ PEKİN: "EN İYİ KADROLARDAN BİRİ"
Fethi Pekin, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun seviyesini değerlendirdi. Sarı-lacivertli yönetici, "Yönetim kurulu olarak görevde 6. yılımız. Fenerbahçe tarihinde en iyi kadrolardan birini kurduğumuzu düşünüyorum. İsmail Kartal hocamızla birlikte bu sezon şampiyonluğumuza inanıyorum" dedi.