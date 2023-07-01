Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin 4 yıllığına anlaşmaya vardığı Ryan Kent, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!
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01 Temmuz 2023 18:59
Fenerbahçe'nin daha önce kadrosuna kattığını açıkladığı Ryan Kent İstanbul'a geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 4 yıllığına anlaşmaya vardığı Ryan Kent, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi." denildi.

Fenerbahçe Televizyonu'na verdiği röportajda burada olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Ryan Kent, "Teklif aldığım andan itibaren sabırsızlanıyordum. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum. Hem takım arkadaşlarımız, hem teknik heyetimiz, hem de taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

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