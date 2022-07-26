Fenerbahçe'nin yeni transferi geliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, 18.30'da İstanbul'da olacak.

, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe'nin yeni transferi geliyor
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26 Temmuz 2022 09:43
Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper transferi için hamlesini yaptı.

Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirdi. 29 yaşındaki futbolcu, bugün 18.30'da İstanbul'da olacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacağı kaydedildi.

Gustavo Henrique ve Temsilcisi Luis Augusto sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacak. 

 
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