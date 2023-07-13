Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, savunma hattına ilk takviyesini Strasbourg ile sözleşmesi sona eren Alexander Djiku'yu kadrosuna katarak gerçekleştirmişti. Taraftarların performansını merak ettiği isim için Fransa'dan ilgi çekici bir yorum geldi.
Foot Mercato yazarı Matthieu Margueritte, Sarı-Lacivertliler'in yeni transferini yorumladı.
"EN İYİLERDEN BİRİYDİ"
"Alexander Djiku, yıllardır Strasbourg savunmasının lideriydi. Şu anda Leipzig forması giyen Mohamad Simakan takımdayken bile defansın patronu Djiku'ydu. 28 yaşındaki oyuncu ayrıca Strasbourg'un 'mental' lideri konumundaydı. Bir stoper olarak, komple bir futbolcu. Bana göre Ligue 1'in en iyi savunmacılarından biriydi. İyi bir tekniği var, hızlı ve çok sert bir oyuncu. Ayrıca çok sakin bir oyuncudur. Rahatsızlık yaratacak açıklamaları olmaz, ortamı germez. Djiku'yla ilgili belki akıllarda soru işareti yaratacak konu, daha önce hiç büyük ve şampiyonluk hedefi olan bir takımda oynamamış olması."
"DÜNYA KUPASINI DENEYİMLEDİ"
"Fransa'da formasını giydiği Bastia, Caen ve Strasbourg'un hiçbir zaman şampiyonluk ya da kupa kazanmak gibi bir hedefi yoktu. Ancak diğer yandan, Gana Milli Takımı'nın oyuncusu. Son Dünya Kupası'nda oynadı ve çok iyi bir tecrübe oldu. Ayrıca toplamda 21 kez Gana'yı temsil etti. Yani baskının ne olduğunu biliyor ancak tabii ki Fenerbahçe'de oluşacak bir baskı onun için yeni bir deneyim olacak."
Foot Mercato yazarı Matthieu Margueritte, Sarı-Lacivertliler'in yeni transferini yorumladı.
"EN İYİLERDEN BİRİYDİ"
"Alexander Djiku, yıllardır Strasbourg savunmasının lideriydi. Şu anda Leipzig forması giyen Mohamad Simakan takımdayken bile defansın patronu Djiku'ydu. 28 yaşındaki oyuncu ayrıca Strasbourg'un 'mental' lideri konumundaydı. Bir stoper olarak, komple bir futbolcu. Bana göre Ligue 1'in en iyi savunmacılarından biriydi. İyi bir tekniği var, hızlı ve çok sert bir oyuncu. Ayrıca çok sakin bir oyuncudur. Rahatsızlık yaratacak açıklamaları olmaz, ortamı germez. Djiku'yla ilgili belki akıllarda soru işareti yaratacak konu, daha önce hiç büyük ve şampiyonluk hedefi olan bir takımda oynamamış olması."
"DÜNYA KUPASINI DENEYİMLEDİ"
"Fransa'da formasını giydiği Bastia, Caen ve Strasbourg'un hiçbir zaman şampiyonluk ya da kupa kazanmak gibi bir hedefi yoktu. Ancak diğer yandan, Gana Milli Takımı'nın oyuncusu. Son Dünya Kupası'nda oynadı ve çok iyi bir tecrübe oldu. Ayrıca toplamda 21 kez Gana'yı temsil etti. Yani baskının ne olduğunu biliyor ancak tabii ki Fenerbahçe'de oluşacak bir baskı onun için yeni bir deneyim olacak."