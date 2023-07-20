Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdiği Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao, İstanbul'da
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20 Temmuz 2023 00:30
Son güncelleme 20 Temmuz 2023 00:44
Fenerbahçe'nin, kulübü Udinese ve kendisiyle transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, kontratının son senesindeki oyuncu için Udinese'ye 9 milyon Euro ödeyecek. Brezilyalı savunmacı, 1.8 milyon Euro garanti ücret üzerinden dört yıllık imza atacak.

SAVUNMAYA İLK O YAZILACAK

Rodrigo Becao, Fenerbahçe'de savunmanın sigortası olacak. Başarılı teknik adam, sambacının yanına ise Alexander Djiku'yu monte edecek. Bu iki isim savunmanın vazgeçilmezi olacak. Teknik Direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Becao'nun transferinin bittiğini açıklamıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı. Bu süreçte 2 gol, 1 asist üreterek takımına katkı sağladı. Bahia ekibine futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formalarını terletti.

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