Fenerbahçe'nin yeni rakibi belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek. Fenerbahçe'nin Lugano'yu geçmesi halinde rakibi belli olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin yeni rakibi belli oluyor!
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22 Temmuz 2024 07:46
Son güncelleme 22 Temmuz 2024 10:28
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kuralar çekilecek.

İsviçre'deki kura çekimi saat 13.00'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin, 2. ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi bu kurayla belli olacak.

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri; Rangers, Slavia Prag, Salzburg, Lille olacak.

ELENMESİ HALİNDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisła Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ve FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.

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