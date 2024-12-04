Fenerbahçe'nin yeni prensi Oğuz Aydın

Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğdu: Oğuz Aydın...
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Zenit ile oynanan hazırlık maçında şans verdiği Oğuz, hücumdaki bindirmeleriyle göze girdi. Kayseri deplasmanında ilk 11'de maça başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistle şov yaptı. Maximin'in yokluğundan dolayı fırsatı iyi değerlendiren Oğuz, Mourinho'yu da mest etti.
PERFORMANSI PARMAK ISIRTTI
Portekizli hoca, Gaziantep maçında parlayan yıldızına güvendi ve formayı verdi. Golünü atan Oğuz Aydın, genel performansıyla bir kez daha parmak ısırttı. 2023-2024 sezonunda Alanya'da 11, Fenerbahçe'de 3 gole imza atan Aydın an itibariyle bu yıl ligin en çok gol atan Türk oyuncusu. 24 yaşındaki hücumcu kanat oyuncusu; Süper Lig'de en yakın skorer Türk rakipleri Barış Alper Yılmaz (11) ve Semih Kılıçsoy (11) ile farkı iyice açtı...
Üç ayrı mevkide oynayan 24 yaşındaki futbolcu, 'joker' futbolcu özelliğiyle dikkat çekti. Maça sağ kanatta başlayan Oğuz, maç içerisinde sol kanada geçti. Osayi oyundan çıktıktan sonra sağ bek olarak görev yapan başarılı futbolcu, Mert Müldür oyuna girdikten sonra tekrar sağ kanada geçerek karşılaşmayı tamamladı. Mourinho, Oğuz ile ilgili şunları söyledi: "Transfer ederken onu kaybeden takımın (Galatasaray) çok mutsuz olduğunu düşünüyorum. Son dakika kendisini aldık. 4-5 ay sonra çok iyi bir seviyeye geldi."
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Zenit ile oynanan hazırlık maçında şans verdiği Oğuz, hücumdaki bindirmeleriyle göze girdi. Kayseri deplasmanında ilk 11'de maça başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistle şov yaptı. Maximin'in yokluğundan dolayı fırsatı iyi değerlendiren Oğuz, Mourinho'yu da mest etti.
PERFORMANSI PARMAK ISIRTTI
Portekizli hoca, Gaziantep maçında parlayan yıldızına güvendi ve formayı verdi. Golünü atan Oğuz Aydın, genel performansıyla bir kez daha parmak ısırttı. 2023-2024 sezonunda Alanya'da 11, Fenerbahçe'de 3 gole imza atan Aydın an itibariyle bu yıl ligin en çok gol atan Türk oyuncusu. 24 yaşındaki hücumcu kanat oyuncusu; Süper Lig'de en yakın skorer Türk rakipleri Barış Alper Yılmaz (11) ve Semih Kılıçsoy (11) ile farkı iyice açtı...
Üç ayrı mevkide oynayan 24 yaşındaki futbolcu, 'joker' futbolcu özelliğiyle dikkat çekti. Maça sağ kanatta başlayan Oğuz, maç içerisinde sol kanada geçti. Osayi oyundan çıktıktan sonra sağ bek olarak görev yapan başarılı futbolcu, Mert Müldür oyuna girdikten sonra tekrar sağ kanada geçerek karşılaşmayı tamamladı. Mourinho, Oğuz ile ilgili şunları söyledi: "Transfer ederken onu kaybeden takımın (Galatasaray) çok mutsuz olduğunu düşünüyorum. Son dakika kendisini aldık. 4-5 ay sonra çok iyi bir seviyeye geldi."