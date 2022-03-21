Fenerbahçe'nin yeni nöbetçi golcüsü: Dimitris Pelkas

Son haftaların formda ismi Pelkas, Fenerbahçe'nin yeni 'nöbetçi golcü'sü oldu. Valbuena'dan (2017-18) sonra bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol kaydeden futbolcu olan Pelkas'ın fileleri havalandırdığı tüm maçlarda Fenerbahçe galip geldi.

Abone Ol
Fenerbahçe'nin yeni nöbetçi golcüsü: Dimitris Pelkas
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2022 08:55
Konyaspor maçının ikinci yarısında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Dimitris Pelkas, 88. dakikada Miguel Crespo'nun şık pasıyla buluştuğu topu, harika bir vuruşla filelere gönderip Fenerbahçe'ye 3 puan getiren golü attı.

Bu sezon sonradan girdiği karşılaşmalarda 4. kez gol sevinci yaşayan Yunan yıldız, Mathieu Valbuena'dan (2017-18) bu yana bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol atan Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Pelkas, daha önce de Alanyaspor (5-2), Giresunspor (2-1) ve Yeni Malatyaspor (2-0) maçlarında oyuna sonradan girip gol atmıştı.

Kazanmayı çok istedik ve başardık

Bu sezon gol attığı tüm maçlarda Fenerbahçe'nin galip geldiği Pelkas, Konyaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın tamamında kontrol bizdeydi. İlk yarı golü yedik ama ikinci yarıya yine çok istekli çıktı. Konyaspor'dan daha fazla istedik. Kazandığımız için mutluyum" dedi. Attığı gol hakkında da konuşan Yunan futbolcu, "Topu iyi kontrol ettim. Gol atmak için vurdum. İlk şutum iyi değildi, ikinci şutum savunmaya çarptı. İkinci yarı çok daha iyiydik" ifadelerini kullandı. Pelkas, Konyaspor maçında 45 kez topla buluşurken, 18 isabetli pas verdi ve 4 şut çekti. Kaleyi bulan tek şutunda gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, girdiği 7 ikili mücadelenin 3'ünden galip ayrıldı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.