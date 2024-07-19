Fenerbahçe'nin yeni neşesi Cenk Tosun

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transferi Cenk Tosun, kısa zamanda Samandıra'nın neşe kaynağı oldu.
Türk Milli Takımı'nda birlikte mücadele ettiği arkadaşlarının yanı sıra İngiltere macerasında adından söz ettiren tecrübeli golcü, önce imza törenindeki Tosun Paşa tiplemesi ile gündeme geldi.
Ardından çıktığı tüm çalışmalarda Can Bartu Tesisleri'ne yaptığı espriler ve arkadaşları ile girdiği diyaloglarla damgasını vurdu.
Türkiye'nin yabancı takımlara gönderdiği bonservisi en pahalı futbolcu unvanını da kazanan Cenk, Türk Milli Takımı'nda ise 53 maçta 21 gole imza attı.
Türk Milli Takımı'nda birlikte mücadele ettiği arkadaşlarının yanı sıra İngiltere macerasında adından söz ettiren tecrübeli golcü, önce imza törenindeki Tosun Paşa tiplemesi ile gündeme geldi.
Ardından çıktığı tüm çalışmalarda Can Bartu Tesisleri'ne yaptığı espriler ve arkadaşları ile girdiği diyaloglarla damgasını vurdu.
Türkiye'nin yabancı takımlara gönderdiği bonservisi en pahalı futbolcu unvanını da kazanan Cenk, Türk Milli Takımı'nda ise 53 maçta 21 gole imza attı.
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