Fenerbahçe'nin yeni lideri Mesut Özil!

Arsenal'den geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve eleştirilen Mesut Özil, 2021-2022 öncesi büyülüyor. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin hazırlık sürecinde öne çıkan isimlerinden olurken, maçlardaki performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Oynanan 7 hazırlık karşılaşmasında şık asistlere ve müthiş ara paslara imza atan M10, yeni sezon öncesi takımının sahadaki lideri olacağını kanıtladı.



Teknik direktör Vitor Pereira'nın sahadaki yardımcısı rolünü üstlenecek olan 32 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda da kendisinden istenenleri harfiyen yerine getiriyor. Kadrodaki genç isimlerle yakından ilgilenen Mesut Özil, bu futbolcuların gelişimine de katkı sağlamaya çalışıyor.



