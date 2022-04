Fenerbahçe'nin yeni lideri: İrfan Can Kahveci!

Süper Lig'de kalan 8 haftayı en iyi şekilde atlatıp Şampiyonlar Ligi biletini kapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler Kayserispor maçına çevrildi.



3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynanacak kritik mücadelede sarı-lacivertli takım tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Fenerbahçe son haftalarda yakaladığı ivmeyi bu karşılaşmada da sürdürmeyi hedefliyor.



Fenerbahçe 24 Mart'ta resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından takımın liderliğini İrfan Can Kahveci'nin alması bekleniyor. Mesut Özil'in kadro dışı olmasıyla saha içinde takımının organizasyonunda İrfan Can'ın isminin öne çıkması planlanıyor.



Teknik direktör İsmail Kartal'ın da yeteneklerine ve futbol zekasına çok güvendiği yıldız orta sahanın takımın en önemli kozu olacağı vurgulanıyor.



MERKEZDE OYNAYACAK



Kadıköy'de 1-0 geriden gelinip 2-1 kazanılan Konyaspor maçının ikinci yarısında da aslında bu durumun provası yapılmıştı. İkinci devrede Mesut Özil oyundan çıktıktan sonra İrfan Can merkeze geçmiş ve oyun kuruculuk rolünü üstlenmişti. Hatta beraberlik golünde önce faulü kazandıran ardından çok şık bir frikik kullanan İrfan Can, Kim Min Jae'nin golünü getirmişti.



Kayseri'de de İsmail Kartal'ın benzer bir görevi 26 yaşındaki öğrencisine vermesi bekleniyor. İrfan Can'ın merkezde oynaması ve oyunu yönlendiren isim olması hedefleniyor. Antrenmanlarda da İrfan Can'la birebir olarak konuşan İsmail Kartal adeta oyuncusunun üzerine titriyor.









