Fenerbahçe'nin yeni Kim Min-Jae'si: Omar Fayed

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Mısırlı stoper Omar Fayed, genç ve gelecek vadeden bir isim. Sadece bir sezon oynadığı sarı lacivertli kulübe hem sahada hem kasada kazandıran Kim Min-Jae'nin menajeri İvo Lourenco tarafından tavsiye edilen Fayed, fizik yapısı ve oyun stili yönünden de Koreli stopere çok benziyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin yeni Kim Min-Jae'si: Omar Fayed
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16 Ağustos 2023 10:03
Sezona 11 flaş transferle başlayarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe, diğer yandan geleceğe yatırım hamlelerini sürdürüyor.

Genç yetenekleri de kadrosuna katan sarı lacivertlilerin bu yöndeki ilk transferi Bartuğ Elmaz oldu. 20 yaşındaki ön liberoyu 1.4 milyon Euro'ya Marsilya'dan satın alan Fenerbahçe, önceki gece de Mısırlı Omar Fayed'i İstanbul'a getirdi.



GÖZLER İSMAİL KARTAL'DA

Mısır'ın El Mokawloon Kulübü'nden alınan Fayed, bir süre A takımla antrenmanlara çıkacak ve sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği rapora göre takımda kalacak veya sezon sonuna dek kiralık verilecek.

İKİLİ MÜCADELEDE ÇOK İYİ

Fayed'in tercih edilmesinde, menajerliğini Kim Min-Jae'yi Fenerbahçe'ye getiren İvo Lourenco'nun yapması önemli rol oynadı. Mısırlı futbolcu, fizik yapısı ve Futbol stili yönünden de Güney Koreli stopere çok benziyor. El Mokawloon'da maç başına 13.17 ikili mücadele kazanma başarısıyla dikkat çeken Fayed, driblingde de 1.26 ortalamayla Mısır Ligi'nin en başarılı futbolcusu.

OMAR FAYED'İN MISIRDAKİ MAÇ BAŞI İSTATİSTİKLERİ

Dribbling: 1.26
Başarılı defansif aksiyon: 14.17
İkili mücadele kazanma: 13.17
Rakip sahada top kazanma: 2.35
Sahipsiz top kazanma: 2.61



OMAR FAYED KİMDİR?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Omar Fayed, son olarak Mısır'da El Mokawloon takımında forma giydi. 20 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 500 bin Euro.  

 
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