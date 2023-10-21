Fenerbahçe'nin yeni hedefi: Jonathan Burkardt

Fenerbahçe'nin, Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, yeni sezonda Edin Dzeko'nun arkasında beklemekten dolayı oldukça rahatsız bir görüntü çiziyor. Yönetim, takımda mutsuz olduğunu gizlemeyen golcüyle kış transfer döneminde yollarını ayırabilir.
Bu yönde bir tutum içerisinde olan Fenerbahçe, yeni golcü arayışlarına vakit kaybetmeden başladı. Kanarya, Bundesliga'daki performansıyla ön plana çıkan golcüyü gündemine aldı.
YOLLAR AYRILABİLİR
Sarı-Lacivertliler'de bu sezon az şans bulan ve taraftarların zaman zaman tepki gösterdiği Batshuayi'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği belirtildi. Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Batshuayi ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor.
30 yaşındaki santrfor bu sezon Fenerbahçe'de 11 maça çıktı. Belçikalı oyuncu, bu süreçte 3 gol sevinci yaşadı, Batshuayi takım arkadaşlarına da 2 asist yaptı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
ALTERNATİFİ BURKARDT
Sarı-Lacivertliler, Batshuayi'nin yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Kanarya'nın radarında, Jonathan Burkardt'ın olduğu kaydedildi. Mainz forması giyen 23 yaşındaki forvet, 2021-22 sezonunda 37 resmi maçta 14 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Alman yıldız, geçen sezon büyük bir şanssızlık yaşadı ve dizinden sakatlanıp sezonu kapattı. Burkardt, geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin, sözleşmesi haziranda bitecek olan golcü oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Burkardt, sakatlıktan iyi bir dönüş yaparsa, Sarı-Lacivertliler'i ocak ayında harekete geçirebilir.
Bu yönde bir tutum içerisinde olan Fenerbahçe, yeni golcü arayışlarına vakit kaybetmeden başladı. Kanarya, Bundesliga'daki performansıyla ön plana çıkan golcüyü gündemine aldı.
YOLLAR AYRILABİLİR
Sarı-Lacivertliler'de bu sezon az şans bulan ve taraftarların zaman zaman tepki gösterdiği Batshuayi'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği belirtildi. Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Batshuayi ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor.
30 yaşındaki santrfor bu sezon Fenerbahçe'de 11 maça çıktı. Belçikalı oyuncu, bu süreçte 3 gol sevinci yaşadı, Batshuayi takım arkadaşlarına da 2 asist yaptı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
ALTERNATİFİ BURKARDT
Sarı-Lacivertliler, Batshuayi'nin yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Kanarya'nın radarında, Jonathan Burkardt'ın olduğu kaydedildi. Mainz forması giyen 23 yaşındaki forvet, 2021-22 sezonunda 37 resmi maçta 14 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Alman yıldız, geçen sezon büyük bir şanssızlık yaşadı ve dizinden sakatlanıp sezonu kapattı. Burkardt, geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin, sözleşmesi haziranda bitecek olan golcü oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Burkardt, sakatlıktan iyi bir dönüş yaparsa, Sarı-Lacivertliler'i ocak ayında harekete geçirebilir.