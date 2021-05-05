Olympiakos'un PSV Eindhoven'dan kiraladığı eski Galatasaraylı Armindo Bruma'ya Fenerbahçe ve Eintracht Frankfurt talip oldu.



Yunanistan'dan I Apopsi'de yer alan habere göre; Olympiakos, Bruma'nın bonservisini almak için PSV Eindhoven ile masaya oturdu. 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Olympiakos, 7 milyon euro cevabı aldı.



Olympiakos, bu rakamı indirmek için girişimlerde bulundu ancak PSV, Bruma için belirledikleri fiyatın bu olduğunu belirtti. Olympiakos, 2022 yazında zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sundu ancak bu da reddedildi.



PSV'nin Bruma için Fenerbahçe ve Eintrach Frankfurt ile transfer görüşmeleri yaptığı da belirtildi.



BU SEZON 29 MAÇTA 12 GOLE ETKİ



Gaatasaray, Bruma'yı Sporting Lizbon'dan 13 milyon euro bonservisle satın alıp 4 yıl sonra 2017'de 15 milyon euro'ya RB Leipzig'e satmıştı. PSV de Bruma'yı 2020'de Leipzig'ten 12 milyon euro'ya alıp 1 yaz sonra Olympiakos'a kiralamıştı.



Bu sezon Olympiakos ile 29 resmi maça çıkan Bruma, 9 gol atıp 3 asist yaptı.



