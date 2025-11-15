15 Kasım
Kazakistan-Belçika
17:00
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Fenerbahçe'ye elinizi sıkı tutun mesajı: Parrott

En Nesyri ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, devre arası için santrfor arayışını hızlandırdı.

calendar 15 Kasım 2025 11:07 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 11:09
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye elinizi sıkı tutun mesajı: Parrott
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de yeniden çıkışa geçip, lider Galatasaray'ın ensesine yapışan Fenerbahçe devre arasında kadrosunu güçlendirecek.
 
Bekleneni veremeyen En Nesyri ile yollarını ayırmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler, Jhon Duran'ın da kiralık olduğunu göz önünde bulundurup, kaliteli bir santrfor takviyesi yapacak.
 
Lewandowski'nin adı ön planda olsa da Kanarya'nın asıl hedefi AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott… Fenerbahçe, Hollanda ekibiyle pazarlıklara başlarken, kapı 25 milyon Euro'dan açıldı.
 
ADETA F.BAHÇE'YE ACELE EDİN DEDİ
 
Görüşmeler devam ederken, sarı-lacivertli ekibin kendisiyle ilgilendiğini duyan İrlandalı golcü, Portekiz karşısında şov yaptı. 
 
Başarılı futboluyla dikkat çeken Parrott, maçta 68 dakika sahada kaldı ve 2 gol atıp, galibiyeti getirdi.
 
Yıldız futbolcu adeta Fenerbahçe'ye, "Elini çabuk tut" mesajı gönderdi. Parrott'un kısa süreli Tottenham macerası İngiltere kapısını kapatıyor. İspanyol ve Fransızlar da yüksek bonservis ödemek istemiyor.
 
Suudi Arabistan da bir seçenek ancak yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye daha sıcak bakıyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.