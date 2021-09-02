Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu. Mergim Berisha, İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha İstanbul'da
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02 Eylül 2021 11:43
Fenerbahçe, Salzburg'un 23 yaşındaki Alman golcüsü Mergim Berisha'yı İstanbul'a getirdi.

Forvet transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA'ya bildireceği Avrupa Ligi listesi öncesinde forvet transferinde sona geldi.

Sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen Mergim Berisha ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki golcü imza için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe yöneticileri, Salzburg ile son pürüzleri gidermesinin ardından Berisha transferi resmen açıklanacak ve oyuncunun adı, UEFA Avrupa Ligi listesine yazılacak.

Salzburg'da geçen sezon 42 maça çıkan Mergim Berisha, 22 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Berisha, Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 4 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

MAX MEYER DE FENERBAHÇE

Öte yandan sarı-lacivertliler, Köln ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i de İstanbul'a getirdi. (Haberin detayları için tıklayın...)

 


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