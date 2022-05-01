Fenerbahçe'nin yeni çilingiri Diego Rossi

Spor Toto Süper Lig'e hızlı başlayan Diego Rossi sonrasında kulübeye hapsolmuştu.
Uruguaylı, İsmail Kartal geldikten sonra yeniden kendini buldu. Sol kanada işlerlik kazandırıp son 9 maçta 4 gol+3 asiste, toplamda 6 gol+8 asiste imza attı.
14 gol katkısının 9'u 0-0 süren maçlarda geldi. Takımın yeni 'Çilingir'i oldu .
Uruguaylı, İsmail Kartal geldikten sonra yeniden kendini buldu. Sol kanada işlerlik kazandırıp son 9 maçta 4 gol+3 asiste, toplamda 6 gol+8 asiste imza attı.
14 gol katkısının 9'u 0-0 süren maçlarda geldi. Takımın yeni 'Çilingir'i oldu .
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