Fenerbahçe'nin yeni çilingiri Diego Rossi

Diego Rossi, sol kanada işlerlik kazandırıp son 9 maçta 4 gol + 3 asiste, toplamda 6 gol + 8 asiste imza attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin yeni çilingiri Diego Rossi
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01 Mayıs 2022 14:40
Spor Toto Süper Lig'e hızlı başlayan Diego Rossi sonrasında kulübeye hapsolmuştu.

Uruguaylı, İsmail Kartal geldikten sonra yeniden kendini buldu. Sol kanada işlerlik kazandırıp son 9 maçta 4 gol+3 asiste, toplamda 6 gol+8 asiste imza attı.

14 gol katkısının 9'u 0-0 süren maçlarda geldi. Takımın yeni 'Çilingir'i oldu .

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