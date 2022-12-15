Fenerbahçe'nin yeni Arda Gülerleri yolda

Fenerbahçe; Arda Güler'in bonservisinin yüzde yirmisi için Gençlerbirliği ile anlaştığı görüşmede, Başkent ekibinin U15 kategorisinde oynayan 4 ismine de talip olmuş ve taraflar bu konuda el sıkışmıştı.



İşte sarı-lacivertlilerin imza attırmaya hazırlandığı gençlerin özellikleri:



Can Bartu Çığır: Adını Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Can Bartu'dan alan genç futbolcu, sağ ayaklı. Hem sağ bek hem sol bek hem de orta alanda sol içte oynayabiliyor. Genç oyuncu, liderlik vasıflarına sahip.



Mahmut Ceyhun: Görev bölgesi kanatlar ve santrfor. Çok hareketli ve şutör. Problem çözmeye yatkın.



Yiğit Evin: İki kanatta da boy gösterebilen Yiğit Evin, futbolu akıcı oynayabilen, skoru her an değiştirebilecek yeteneğe sahip. Sağ ayaklı, özellikle sol açıkta daha verimli ve bire birde oldukça etkili.



Utku Karakaya: 8-10 numara oynayabiliyor. Arda Güler gibi sol ayaklı. Kaleyi gördüğü yerden şut çekebiliyor. Dribbling özelliği ön planda. Arda'dan daha çabuk bir futbolcu olduğu söyleniyor.







