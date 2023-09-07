'Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'i olacak'

Dünya yıldızlarını transfer ederek yeni sezona başlayan Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bir yandan da geleceğin kadrosunu oluşturmak için genç yıldız adaylarını kadrosuna katmaya devam ediyor.
DAHA 15 YAŞINDA
Geçtiğimiz aylarda Bucaspor'dan 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ı transfer eden sarı lacivertliler, bir başka İzmir ekibi Bergama Gençlerbirliği'nden 15 yaşındaki futbolcu Kerem Gündüz'ü kadrosuna kattı.
Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü Sportif Direktörü Behram Üstün, Kerem Gündüz'ün transferini değerlendirirken, genç orta saha oyuncusunun potansiyeline yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
"KEREM FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİ"
Kerem Gündüz ile Beşiktaş'a gitmesi konusunda anlaştıklarını ancak oyuncunun tercihinin Fenerbahçe olduğunu söyleyen Berham Üstün, "Bu süreç içinde Kerem için arayan soran çok oldu. Kerem gerçek değerini bulsun diye çok acele etmedim. Bu çocuk milli takımda oynasın, milli takımı gördükten sonra Transfer olsun dedik. Yoksa daha önce transfer olabilirdi aslında. Bizim için keyifli bir süreç oldu ve milli takım işi de oldu. Beklediğimiz bir potansiyeldi. Milli takıma seçilince arayan ve soran çok oldu tabii ki. Fenerbahçe, Kerem'in milli takım sürecinden önce karar vermemişti. Milli takım işi olunca iş artık iyice pekişti. Fenerbahçe kulübü de gerçekten son dönemlerde istekli oldu. Hayırlısıyla Fenerbahçe'ye verdik. Fenerbahçe dışında Antalyaspor ve Beşiktaş'tan transfer teklifi geldi. Özellikle Beşiktaş çok ciddi şekilde ilgilendi. Hatta bir ara iş Beşiktaş'la söz kesme aşamasına gelmişti. Kerem, kendisini arayan Beşiktaş'ın antrenörüne, "Hocam Beşiktaş çok büyük bir camia ama ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim. Olursa benim ilk tercihim Fenerbahçe'den yana olur" dedi.
"İKİNCİ ARDA GÜLER OLABİLİR"
Tarzının Kaka Leite'ye benzediğini söyleyen Behram Üstün, "Kerem çok farklı bir oyuncu. Hücum bölgesine çok rahat geçebiliyor. Çok rahat dripling yapabiliyor ve rahat bir şekilde rakip geçebiliyor. Onu farklı kılan şey bu. Barış Alıcı, Bergama'dan Altınordu'ya, oradan da Fenerbahçe'ye gitti. Barış, yetenekli bir çocuktu ama Kerem çok farklı. Ben Kerem'i merkez orta saha gibi oynatıyorum ama 8 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Kaká Leite'ye çok benziyor. Amatör bir takımdan milli takıma gitti. Şu anda milli takım kadrosu geldiğinde Süper Lig takımlarının haricinde başka oyuncu yok. Hepsi Süper Lig takımlarının altyapısından gelen oyuncular. Ben Kerem'in Fenerbahçe'de uzun süre kalıcı olacağına inanmıyorum. Bu çocuk çok daha iyi yerlere gelebilir diye umudum var işin açıkçası. Arda Güler'in tarzıyla alakası yok ama ikinci Arda Güler olabilir. Bu çok farklı bir oyuncu. Milli takımdaki atletik performans testlerinin hepsinde ilk 3'ün içinde. Allah, top oynasın diye Kerem'e her şeyi vermiş yani. Fenerbahçe'de antrenmandan sonra Semih Şentürk, özellikle yanına giderek "Beklediğimizin çok üzerindesin oğlum. Böyle çalışmaya devam et" demiş. Fenerbahçe bu işe Arda Güler'den sonra çok ciddi yatırım yapıyor. Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı otel gibi tesisi var. Bazı şeyleri müthiş değiştirmişler. İnşallah çok güzel olur." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Fenerbahçe, inanılmaz büyük bir hamle yapıyor. Bizde inşallah Bergama Gençlerbirliği olarak Fenerbahçe ile bir pilot takım anlaşması yapacağız gibi gözüküyor. Biz ilk konuştuğumuzda Kuzey Ege bölgesi tabiri caizse kör bir bölge. Fenerbahçe'den Sedat Karabük hocamla oturup konuştuk. O da bu bölgenin öneminin gerçekten farkında. Az önce saydığım oyuncular gibi bu bölgede inanılmaz çocuklar çıkıyor. Öyle bir çalışmamız olacak inşallah. Onların isteği doğrultusunda oluyor bu iş. Kerem, Fenerbahçe için gerçekten bir değer. Özellikle de bölge çocukları için önemli. Bizim bölgede çok yetenekli çocuklar var ama bir türlü kabuklarını kıramıyorlar. Fenerbahçe'yle beraber bu gençlere vesile olacağız diye umut ediyorum."
DAHA 15 YAŞINDA
Geçtiğimiz aylarda Bucaspor'dan 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ı transfer eden sarı lacivertliler, bir başka İzmir ekibi Bergama Gençlerbirliği'nden 15 yaşındaki futbolcu Kerem Gündüz'ü kadrosuna kattı.
Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü Sportif Direktörü Behram Üstün, Kerem Gündüz'ün transferini değerlendirirken, genç orta saha oyuncusunun potansiyeline yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
"KEREM FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİ"
Kerem Gündüz ile Beşiktaş'a gitmesi konusunda anlaştıklarını ancak oyuncunun tercihinin Fenerbahçe olduğunu söyleyen Berham Üstün, "Bu süreç içinde Kerem için arayan soran çok oldu. Kerem gerçek değerini bulsun diye çok acele etmedim. Bu çocuk milli takımda oynasın, milli takımı gördükten sonra Transfer olsun dedik. Yoksa daha önce transfer olabilirdi aslında. Bizim için keyifli bir süreç oldu ve milli takım işi de oldu. Beklediğimiz bir potansiyeldi. Milli takıma seçilince arayan ve soran çok oldu tabii ki. Fenerbahçe, Kerem'in milli takım sürecinden önce karar vermemişti. Milli takım işi olunca iş artık iyice pekişti. Fenerbahçe kulübü de gerçekten son dönemlerde istekli oldu. Hayırlısıyla Fenerbahçe'ye verdik. Fenerbahçe dışında Antalyaspor ve Beşiktaş'tan transfer teklifi geldi. Özellikle Beşiktaş çok ciddi şekilde ilgilendi. Hatta bir ara iş Beşiktaş'la söz kesme aşamasına gelmişti. Kerem, kendisini arayan Beşiktaş'ın antrenörüne, "Hocam Beşiktaş çok büyük bir camia ama ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim. Olursa benim ilk tercihim Fenerbahçe'den yana olur" dedi.
"İKİNCİ ARDA GÜLER OLABİLİR"
Tarzının Kaka Leite'ye benzediğini söyleyen Behram Üstün, "Kerem çok farklı bir oyuncu. Hücum bölgesine çok rahat geçebiliyor. Çok rahat dripling yapabiliyor ve rahat bir şekilde rakip geçebiliyor. Onu farklı kılan şey bu. Barış Alıcı, Bergama'dan Altınordu'ya, oradan da Fenerbahçe'ye gitti. Barış, yetenekli bir çocuktu ama Kerem çok farklı. Ben Kerem'i merkez orta saha gibi oynatıyorum ama 8 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Kaká Leite'ye çok benziyor. Amatör bir takımdan milli takıma gitti. Şu anda milli takım kadrosu geldiğinde Süper Lig takımlarının haricinde başka oyuncu yok. Hepsi Süper Lig takımlarının altyapısından gelen oyuncular. Ben Kerem'in Fenerbahçe'de uzun süre kalıcı olacağına inanmıyorum. Bu çocuk çok daha iyi yerlere gelebilir diye umudum var işin açıkçası. Arda Güler'in tarzıyla alakası yok ama ikinci Arda Güler olabilir. Bu çok farklı bir oyuncu. Milli takımdaki atletik performans testlerinin hepsinde ilk 3'ün içinde. Allah, top oynasın diye Kerem'e her şeyi vermiş yani. Fenerbahçe'de antrenmandan sonra Semih Şentürk, özellikle yanına giderek "Beklediğimizin çok üzerindesin oğlum. Böyle çalışmaya devam et" demiş. Fenerbahçe bu işe Arda Güler'den sonra çok ciddi yatırım yapıyor. Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı otel gibi tesisi var. Bazı şeyleri müthiş değiştirmişler. İnşallah çok güzel olur." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Fenerbahçe, inanılmaz büyük bir hamle yapıyor. Bizde inşallah Bergama Gençlerbirliği olarak Fenerbahçe ile bir pilot takım anlaşması yapacağız gibi gözüküyor. Biz ilk konuştuğumuzda Kuzey Ege bölgesi tabiri caizse kör bir bölge. Fenerbahçe'den Sedat Karabük hocamla oturup konuştuk. O da bu bölgenin öneminin gerçekten farkında. Az önce saydığım oyuncular gibi bu bölgede inanılmaz çocuklar çıkıyor. Öyle bir çalışmamız olacak inşallah. Onların isteği doğrultusunda oluyor bu iş. Kerem, Fenerbahçe için gerçekten bir değer. Özellikle de bölge çocukları için önemli. Bizim bölgede çok yetenekli çocuklar var ama bir türlü kabuklarını kıramıyorlar. Fenerbahçe'yle beraber bu gençlere vesile olacağız diye umut ediyorum."