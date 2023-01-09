Fenerbahçe'nin yabancı hoca üstünlüğü sona erdi

Fenerbahçe'nin yabancı teknik direktörler ile Kadıköy'de Galatasaray'a sağladığı üstünlük serisi sona erdi.
Fenerbahçe, 3-0'lık mağlubiyet öncesinde yabancı teknik direktörlerle Galatasaray'ı ağırladığı son 11 maçta 10 kez kazanıp, 1 kez berabere kalmıştı.
Dick Advocaat, Vitor Pereira, Christoph Daum, Luis Aragones, Zico, Werner Lorant ile Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı büyük bir üstünlük kurmuştu.
Kadıköy'de Jorge Jesus'tan önce Galatasaray'a derbi kaybeden son yabancı Fenerbahçe teknik direktörü, 2-1'lik skorla Zdenek Zeman olmuştu.
Fenerbahçe, 3-0'lık mağlubiyet öncesinde yabancı teknik direktörlerle Galatasaray'ı ağırladığı son 11 maçta 10 kez kazanıp, 1 kez berabere kalmıştı.
Dick Advocaat, Vitor Pereira, Christoph Daum, Luis Aragones, Zico, Werner Lorant ile Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı büyük bir üstünlük kurmuştu.
Kadıköy'de Jorge Jesus'tan önce Galatasaray'a derbi kaybeden son yabancı Fenerbahçe teknik direktörü, 2-1'lik skorla Zdenek Zeman olmuştu.