Fenerbahçe'nin 'wonderkid'i: Arda Güler

Arda Güler📊



⏱️15 dakika

✨1 Asist

✨2 Anahtar Pas



✨21 Topla Buluşma

✨3/4 Dripling

✨4/5 İkili Mücadele

💯12/12 Pas



Wonderkid👶 pic.twitter.com/jwtDOe2XfA



— Sporx (@sporx) February 17, 2022

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yeteneği Arda Güler, 3-2 yenildikleri maçta Slavia Prag'a karşı son 15 dakikada gösterdiği performansla alkış topladı.75. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 21 kez topla buluştu. 12 kez pas deneyen Arda Güler, tamamında başarılı oldu. 4 kez topla mesafe kat eden Arda, 3'ünü başarıyla tamamladı. 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan 16 yaşındaki süper yetenek, fizik gücüyle de takdir aldı.Arda Güler, 2 kez anahtar pas atarken Fenerbahçe'nin tur umutlarını taze tuttuğu 2. golün asistini yaptı.Bu sezon 61 dakika süre alan Arda, böylece ikinci asistini yapmış oldu.