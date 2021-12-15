Fenerbahçe zirveyi yaklaşma şansını kaçırdı. Gaziantep karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası sarı-lacivetliler, lider Trabzonspor ile arasındaki puanı 9'a indirme fırsatını kaçırdı. Bu maç sonrası teknik direktör Vitor Pereira'nın durumu tekrar tartışılmaya açıldı.



Portekizli teknik adam her ne kadar maçı bireysel hatalardan kaybettiklerini ifade etse de çıkardığı kadro yine tartışma konusu oldu. Kulübede Sosa ve Zajc gibi oyun kurma konusunda Mesut'a yardımcı olacak isimler varken Pereira iki kesici Gustavo-Crespo ikilisine görev verdi.



Sosa ve Pelkas gibi iki önemli isimden yararlanılmadı. Kazandığı maçlarda bile çıkardığı kadro ve yaptığı hamleler büyük eleştiri konusu olan tecrübeli hoca yine de takımın başında kalmayı başardı. Bunda en büyük etken yerine geçecek doğru ismin bulunamaması oldu. Sarı-lacivertli yönetim bu çerçevede birçok farklı profilde teknik adamı gündemine aldı.



LÖW TEKLİFE SICAK BAKMADI



Joachim Löw şu an için teklife sıcak bakmazken 32 yaşındaki Francesco Farioli ise henüz Fenerbahçe seviyesi için yeterli görülmedi.



İSMAİL KARTAL DA GÜNDEME GELDİ



Gündeme gelen İsmail Kartal için birçok yönetici olumlu baksa da Vitor Pereira'nın toparlanma umudu ağır bastı.



