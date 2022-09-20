Fenerbahçe'nin virtüözü: Miguel Crespo

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, formuyla Jorge Jesus'un değişmezi oldu, fiyatını tam 13 kat artırdı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin virtüözü: Miguel Crespo
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20 Eylül 2022 14:17
Geçen sezonun vazgeçilmezlerinden olan Miguel Crepso, Jorge Jesus'un da gözdesi olmayı başardı. İlk maçlarda kulübede oturan Portekizli, kısa sürede forma rekabetinde öne çıktı. Sadece defansta değil, ofansta da önemli katkı sağlayan Crespo, Alanya maçında attığı golün yanı sıra mücadelesiyle de alkış aldı.

MİLLÎ DAVET BEKLİYOR

Alanya karşısında girdiği ikili mücadelelerin yüzde 75'ini kazanan Crespo, 7 top çaldı, yüzde 86 pas isabetiyle oynadı. Transfermarkt'ın verilerine göre 8 milyon avro değer biçilen ve geldiği günden bu yana (660 bin avro) fiyatını 13 kat artıran Crespo, Türkiye'deki en pahalı Portekizli olurken millî takıma da göz kırptı. 

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