Fenerbahçe'nin Vinicius teklifine ret!

Teklifi reddedildi

Takımın başına dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de gözler tamamen transfere çevrilmiş durumda. Hem Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak hem de bu sezon şampiyon olmak isteyen Sarı Lacivertli ekip işi sıkı tutuyor. Jorge Jesus'un alternatifli transfer listesi için yoğun çaba harcayan yönetim, özellikle listenin ilk sıralarında isimler için baskısını arttırmış durumda.Ancak Fenerbahçe'ye bu kez kötü haber geldi. Lincoln Henrique ve Bruma transferlerinin ardından ön libero için arayışlarını hızlandıran Sarı Lacivertli ekip, Belçika ekibi Lommel'de forma giyen Vinicius Souza'yı gündemine aldı.Sky Sports muhabiri Anthony Joseph'in haberine göre, adı birçok takımla anılan 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro'luk teklif ettiği aktarıldı. Belçika ekibi Lommel'in Vinicius Souza için 8 milyon sterlin talep ettiği belirtilirken Celtic, Ajax, PSV, Bologna ve Club Brugge'un oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.Geçtiğimiz sezonu bir diğer Belçika ekibi Mechelen'de geçiren Vinicius Souza, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.