Fenerbahçe'nin Valencia'sız işi zor!

Skor sıkıntısı çeken Kanarya'nın bu sezon attığı 24 golün 10'unda Enner'in imzası var.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Valencia'sız işi zor!
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02 Kasım 2021 14:00
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de, Konyaspor maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Enner Valencia'nın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yıldız ismin yokluğu sarı-lacivertlileri özellikle hücumda sıkıntıya sokacak. Bu sezon skorda takımın lokomotifi olan Ekvadorlu oyuncu resmi maçlarda atılan 24 golün 10'una tek başına imza attı.

7 gol, 3 asist üreten Valencia'nın yokluğunda Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un devreye girmesi ümit ediliyor. 

 

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