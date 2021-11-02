Fenerbahçe'nin Valencia'sız işi zor!

Fenerbahçe'de, Konyaspor maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Enner Valencia'nın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Yıldız ismin yokluğu sarı-lacivertlileri özellikle hücumda sıkıntıya sokacak. Bu sezon skorda takımın lokomotifi olan Ekvadorlu oyuncu resmi maçlarda atılan 24 golün 10'una tek başına imza attı.
7 gol, 3 asist üreten Valencia'nın yokluğunda Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un devreye girmesi ümit ediliyor.
Yıldız ismin yokluğu sarı-lacivertlileri özellikle hücumda sıkıntıya sokacak. Bu sezon skorda takımın lokomotifi olan Ekvadorlu oyuncu resmi maçlarda atılan 24 golün 10'una tek başına imza attı.
7 gol, 3 asist üreten Valencia'nın yokluğunda Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un devreye girmesi ümit ediliyor.