Fenerbahçe'nin uğuru; Arda Güler

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, sarı lacivertli formayla saha çıktığı maçlarda takımın elde ettiği başarı dikkat çekti.



Geçtiğimiz sezondan itibaren Fenerbahçe A takımında forma giymeye başlayan genç oyuncunun 2021-22 sezonunda çıktığı 16 maçta Fenerbahçe 14 galibiyet alırken, yalnızca Slavia Prag'a karşı oynanan UEFA Konferans Ligi maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sezon ise Fenerbahçe, Arda Güler'in sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ile sahada henüz yenilgi yüzü görmedi.





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