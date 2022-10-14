Fenerbahçe'nin uğuru; Arda Güler

Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler'in sahaya çıktığı 25 maçın 21'ini kazanarak oldukça yüksek bir galibiyet yüzdesi yakaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin uğuru; Arda Güler
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14 Ekim 2022 12:43
Arda Guler
Arda Guler
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, sarı lacivertli formayla saha çıktığı maçlarda takımın elde ettiği başarı dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezondan itibaren Fenerbahçe A takımında forma giymeye başlayan genç oyuncunun 2021-22 sezonunda çıktığı 16 maçta Fenerbahçe 14 galibiyet alırken, yalnızca Slavia Prag'a karşı oynanan UEFA Konferans Ligi maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon ise Fenerbahçe, Arda Güler'in sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ile sahada henüz yenilgi yüzü görmedi.

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