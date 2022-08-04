Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya takımı Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe, kadroda son dakika değişikliği yaptı.Fenerbahçe, Göztepe'den transfer ettiği yeni kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı UEFA kadrosuna yazdı.Sarı-lacivertli takımda tedavisi süren ve iki maçta da oynama şansı bulunmayan Mert Hakan Yandaş, UEFA kadrosundan çıkarıldı.Öte yandan İrfan Can Eğribayat, henüz takımla idmana çıkmadığı için ilk Slovacko maçının kadrosunda yer almayacak.