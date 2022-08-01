Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu değişti!

Fenerbahçe Kulübü, UEFA'ya Avrupa Ligi kadrosunu gönderdi ve kadroda revize yapıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu değişti!
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01 Ağustos 2022 14:16
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya ekibi Slovacko ile oynayacağı iki karşılaşma öncesinde kadrosunu güncelledi.

Sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro'nun yanı sıra Marcel Tisserand ile Dimitris Pelkas çıkarıldı.

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, Mergim Berisha'nın yanı sıra iki yeni transfer Luan Peres ve Gustavo Henrique kadroya dahil edildi.

Öte yandan kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta'nın yanı sıra sakat olan Nazım Sangare ve kiralanması gündemde olan Tiago Çukur da kadroda yer almadı. 

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Altay, Ertuğrul, Henrique, Luan Peres, Lemos, Novak, Szalai, Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Valencia, King, Lincoln, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Burak, İsmail, Emre, Berisha, Serdar, Osayi-Samuel, Muhammed.

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