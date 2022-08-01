Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu değişti!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya ekibi Slovacko ile oynayacağı iki karşılaşma öncesinde kadrosunu güncelledi.
Sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro'nun yanı sıra Marcel Tisserand ile Dimitris Pelkas çıkarıldı.
Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, Mergim Berisha'nın yanı sıra iki yeni transfer Luan Peres ve Gustavo Henrique kadroya dahil edildi.
Öte yandan kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta'nın yanı sıra sakat olan Nazım Sangare ve kiralanması gündemde olan Tiago Çukur da kadroda yer almadı.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Altay, Ertuğrul, Henrique, Luan Peres, Lemos, Novak, Szalai, Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Valencia, King, Lincoln, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Burak, İsmail, Emre, Berisha, Serdar, Osayi-Samuel, Muhammed.
Sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro'nun yanı sıra Marcel Tisserand ile Dimitris Pelkas çıkarıldı.
Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, Mergim Berisha'nın yanı sıra iki yeni transfer Luan Peres ve Gustavo Henrique kadroya dahil edildi.
Öte yandan kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta'nın yanı sıra sakat olan Nazım Sangare ve kiralanması gündemde olan Tiago Çukur da kadroda yer almadı.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Altay, Ertuğrul, Henrique, Luan Peres, Lemos, Novak, Szalai, Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Valencia, King, Lincoln, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Burak, İsmail, Emre, Berisha, Serdar, Osayi-Samuel, Muhammed.
⚡️Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovacko maçı öncesinde oyuncu listesini güncelledi.
✅M. Lemos
✅Luan Peres
✅G. Henrique
✅M. Berisha
❌Serdar Aziz
❌M. Tisserand
❌D. Pelkas
❌İrfan Can Kahveci
❌Joao Pedro pic.twitter.com/z0Hg6fb305
— Sporx (@sporx) August 1, 2022
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