Fenerbahçe'de lig ve kupada henüz maçlar sona ermedi. Hatta iki kulvarda da Fenerbahçe'nin şansı bulunuyor. Ancak buna karşın yönetimde transfer çalışmalarına erken başlandı.Sıkı bir çalışma yürüten Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonun teknik direktörü netleşmese de yoğun bir hazırlık yapılıyor. Sarı-lacivertli yöneticilerin ana amacı, yeni sezon antrenmanları başlamadan kadrodaki eksikleri kapatmak, çalışmaları hızlıca bitirmek istiyor.Yönetimin amacı birçok transferi bitirme noktasına getirip Jorge Jesus ya da yeni bir teknik direktör, kim olursa olsun onaya sunmak olacak.Kısacası teknik direktör ve yönetim ortaklaşa bir transfer çalışması yürütecek. Jorge Jesus kalırsa bu transfer raporu ve oyuncular Portekizli hocaya sunulacak, eğer yeni bir teknik direktör gelirse de benzer şekilde transfer sunumu yeni gelen isme yapılacak.Elbette teknik heyetin de transfer önerileri ve transfer listesine danışılacak. Ancak tamamen teknik direktöre ait bir transfer listesi olmayacak. Karşılıklı fikir alışverişiyle ortaklaşa bir çalışma düzenlenecek.Şu ana kadar Rangers'tan ayrılıp boşa çıkacak olan kanat oyuncusu, Dinamo Zagreb'in kalecisive Crystal Palace'tan ayrılması beklenen, Fenerbahçe ile anılan isimler oldu.