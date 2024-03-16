Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesi belli oldu
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16 Mart 2024 16:51
Son güncelleme 16 Mart 2024 16:52
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada; Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadığı ifade edildi.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;



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