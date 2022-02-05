Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün dernek ile bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 5 milyar 977 milyon lira olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu raporunu okuyan Vodina, şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 5 milyar 977 milyon liradır. Bu tutar 30 Eylül 2021 tarihli Merkez Bankası kuruyla 580 milyon avro etmektedir."
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu raporunu okuyan Vodina, şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 5 milyar 977 milyon liradır. Bu tutar 30 Eylül 2021 tarihli Merkez Bankası kuruyla 580 milyon avro etmektedir."