Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Fenerbahçe'nin toplam borcunun 30 Haziran itibarıyla 5 milyar 420 milyon TL olduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!
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06 Kasım 2021 12:40
Fenerbahçe Kulübünün kasım ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, yöneticiler ve üyeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Vefa Küçük, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin 30 Haziran 2021 itibarıyla toplam borcunun 5 milyar 420 milyon lira olduğu açıklandı.


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